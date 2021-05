Microsoft Edge Beta już w wersji na Linuksa

Przeglądarka Microsoft Edge w wersji Chromium będzie dostępna dla kolejnych użytkowników. Teraz wersja beta jest już dostępna dla Linuksa.

Microsoft Edge jest drugą najpopularniejszą przeglądarką na komputerach na świecie. Niestety, dystans między liderem i wiceliderem zestawienia jest bardzo duży. Nic nie wskazuje na to, by Google Chrome miał oddać koronę w najbliższym czasie. Przeglądarka Microsoftu będzie jednak dostępna dla kolejnych użytkowników. Wersja na Linuksa wcześniej była dostępna jedynie w kanale Dev, teraz natomiast jest dostępna także w wersji Beta. Microsoft Edge można pobrać w wersji Beta zarówno dla dystrybucji Debian oraz Ubuntu jako plik .deb, jak i dla dystrybucji openSuse i Fedora jako plik .rpm. Nie wiadomo oficjalnie kiedy pojawi się wersja stabilna, jednak powinno się to stać w drugiej połowie roku.

Obecnie wg danych NetMarketShare Microsoft Edge ma 11,57% rynku na komputerach (2. miejsce) i 4,82% po wliczeniu sektora mobilnego (3. miejsce). Niektórzy dalej korzystają też z przeglądarki Internet Explorer - ma ona 3,82% rynku na komputerach (4. miejsce) i 1,59% po wliczeniu sektora mobilnego (7. miejsce).

Źródło tekstu: xda-developers, netmarketshare, wł