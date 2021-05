Google Chrome 91: bezpieczniejszy dostęp do plików i jednorazowe hasła

Google Chrome jest już dostępny w wersji 91. Ta aktualizacja z pewnością przyciągnie uwagę osób korzystających z jednorazowych haseł, wysyłanych SMS-em – przeglądarka znacznie ułatwia korzystanie z nich.

Google Chrome 91 z WebOTP

Google Chrome 91 to głównie poprawki możliwości już istniejących. W tej wersji usprawniona została między innymi możliwość automatycznego przenoszenia haseł jednorazowych (one time password, stąd skrót OTP) z SMS-ów do formularzy logowania na stronach. Ta zmiana dotyczy oczywiście Google Chrome w wersji mobilnej.

W Google Chrome 91 automatyczne uzupełnianie jednorazowych haseł ze specjalnie sformatowanych SMS-ów zostało rozszerzone. WebOTP API pozwala na uzupełnianie także w ramkach cross-origin iframe. Początkowo nie wydawało się to uzasadnione, gdyż jest to proces technicznie złożony, a programiści Google nie widzieli dostatecznie wielu sygnałów, że jest to potrzebne. Jednak prosiło o to wielu deweloperów. Opis na stronie Google Chrome wymienia między innymi Shopify i Apple (konkretnie zespół odpowiedzialny z iCloud).

Przykładowy SMS z jednorazowym hasłem będzie wyglądał mniej-więcej tak: @top.com #1234 @iframe.com. Działanie WebOTP w praktyce można zobaczyć poniżej:

Zobacz: Chrome 91 z wygodniejszym kopiowaniem i odświeżonym interfejsem

Zobacz: Google Chrome 90 najpierw spróbuje szyfrowanego HTTPS. W końcu!

Inne zmiany w Google Chrome 91

Ponadto Google Chrome 91 sprawi, że ściąganie i wysyłanie plików będzie przyjemniejsze dla użytkownika. API odpowiedzialne za dostęp do systemu plików umożliwi stronom sugerowanie nazwy pliku, formatu zapisu i miejsca, gdzie plik powinien się znaleźć.

W Google Chrome 90 miała zostać wprowadzona możliwość wklejania plików w trybie tylko do odczytu przy przesyłaniu ich na stronach. Ma to być alternatywa dla przyciągania i upuszczania plików z okna Eksploratora. Ta funkcja nie została zaimplementowana miesiąc temu, a w wersji Chrome 91 jest obecna tylko częściowo.

Ponadto Chrome 91 zabezpiecza nas przed atakami NAT Splitstream 2.0 przez blokadę portu 10080. Ten port dołączył do zablokowanego wcześniej 554.

Kolejna porcja zmian szykuje Google Chrome na zakończenie wsparcia dla Chrome Apps. Aplikacje tego typu przestaną działać w czerwcu 2021 roku. Dlatego też Google Chrome wprowadza nowe API, które ułatwią deweloperom przeniesienie aplikacji. Przy okazji warto dodać, że niektóre aplikacje używające WebAssembly mogą przyspieszyć w nowej wersji przeglądarki.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Google, wł.