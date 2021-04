Chrome 91 z wygodniejszym kopiowaniem i odświeżonym interfejsem

Google pochwaliło się nowościami, które zobaczymy w Chrome 91. Szykuje się szereg praktycznych zmian, w tym m.in. lepsza obsługa schowka i ulepszony interfejs w mobilnej wersji przeglądarki.

Google udostępniło użytkownikom przeglądarkę Chrome 91 w wersji beta. Jednocześnie na oficjalnym blogu Chromium opisane zostały zmiany, które czekają na użytkowników w nowej wersji przeglądarki.

Z perspektywy użytkowników prawdopodobnie najciekawszą nowością jest usprawniona obsługa schowka. Od teraz korzystając z aplikacji Chrome na komputerze nie musimy już przeciągać plików do okienka przeglądarki - możemy zamiast tego skorzystać ze skrótu Ctrl+C, Ctrl+V. Może się to przydać np. podczas dodawania załączników do wiadomości e-mail. Jeśli chcemy przetestować opisaną funkcję, musimy ją najpierw aktywować z poziomu chrome://flags, gdzie figuruje jako "Clipboar filenames".

Zmiany dostrzegą także użytkownicy Androida. W Chrome 91 usprawniony został interfejs odpowiedzialny za wyświetlanie formularzy. Został on opracowany we współpracy z Microsoftem. Charakteryzuje się nowocześniejszym wyglądem, ale także szeregiem zalet natury praktycznej:, w tym m.in. wyższą czytelnością, wygodniejszą obsługą za pomocą dotyku czy lepszą integracją z trybem ciemnym.

Przykłady nowego interfejsu formularzy

Wreszcie Chrome 91 przynosi szereg usprawnień "pod maską", które docenią przede wszystkim twórcy stron internetowych. Mowa tu m.in. o funkcji Origin Trials, która pozwoli developerom na wygodniejsze testowanie nowych funkcji, interfejsie GravitySensor czy też ulepszonym WebOTP API.

Źródło zdjęć: XDA-Developers, Google

Źródło tekstu: Google