Google pokazuje WebXR: rozszerzoną rzeczywistość dla stron iGoogle Chrome

Google pokazał, jak można korzystać z rozszerzonej rzeczywistości w przeglądarce Google Chrome. Eksperymentalne aplikacje pozwalają mierzyć, zwiedzać i robić wiele innych rzeczy, wykorzystując dane o otoczeniu. Umożliwia to API WebXR.

Nową porcję eksperymentów można zobaczyć tam, gdzie wszystkie poprzednie – na stronie Experiments with Google. By się nimi pobawić, potrzebujesz najnowszej wersji Google Chrome i obsługiwanego telefonu. Nie musi to być najnowszy flagowiec. Na liście są też starsze modele Xiaomi, Samsungi z serii A, Motorole, Oppo, Vivo, Nokie itp.

Najnowsza porcja eksperymentów ma nam pokazać, jak można połączyć otaczający nas świat z informacjami dostępnymi tylko w postaci cyfrowej. Zapowiedziana niedawno nawigacja dla Google Maps, biorąca pod uwagę plan pięter wielkich budynków pokazuje, że Google ma jeszcze ogromne pole do popisu w łączeniu świata cyfrowego z nieuporządkowaną, zaskakującą rzeczywistością. Nawigację opisywałam w kontekście aplikacji mobilnej, ale dzięki WebXR, mogłaby działać także w przeglądarce (przynajmniej w teorii).

Aktualnie jednak eksperymenty są dość proste. Sodar pozwala pokazać wizualizację zalecanego przez WHO dystansu. Osobista rozszerzona rzeczywistość pokaże, jak daleko sięgają 2 metry. Measure Up to klasyczna miarka, pozwalająca poznać długość, powierzchnię i objętość fizycznych obiektów. Floom zaś pozwala spojrzeć na wylot przez Kulę Ziemską i zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Tu wykorzystywane są dane z Google Maps. Czwarty projekt dopiero powstaje. Picturescape pozwoli na oglądanie zdjęć ze Zdjęć Google naniesionych na realne otoczenie.

