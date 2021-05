Google Fuchsia idzie w świat. Google Nest Hub dostanie nowy system

Google Fuchsia OS nie jest już mitycznym systemem, nad którym prace trwają od lat, ale efektów nikt nie widział. Nowiutki system, opracowany przez Google od podstaw, trafił na pierwsze urządzenie konsumenckie: centralkę Google Nest Hub.

Google Fuchsia jest stopniowo udostępniany jako aktualizacja dla urządzeń Google Nest Hub – głośników z ekranami, służącymi do interakcji z Asystentem Google i jako centralki multimedialne i dla inteligentnego domu. Nowiutki system trafi w pierwszej kolejności na pierwszą generację urządzeń Nest Hub, dostępną na ryku od 2018 roku.

Google Fuchsia to nie Linux

Google zapowiada, że aktualizacja z Fuchsia OS nie zmieni możliwości Google Nest Hub, a jedynie zastąpi instalowany do tej pory Cast OS, bazujący na Linuxie. Przy okazji Google podkreśla, że Fuchsia nie ma nic wspólnego z Linuxem (w przeciwieństwie do Androida i Chrome OS). To projekt autorski, opracowany w oderwaniu od istniejących już systemów operacyjnych. To też miła odmiana.

Zobacz: Google Fuchsia OS 1.0 coraz bliżej premiery

Możliwe, że użytkownicy nie zauważą różnicy dzięki temu, że interfejs graficzny centralki powstał z użyciem frameworka Flutter. Dzięki Flutterowi można bowiem tworzyć aplikacje, których strona wizualna automatycznie dopasuje się do ekranu i typu urządzenia, bez względu na to, co jest „pod spodem”.

Niemniej Google pokazał w ten sposób, że Fuchsia jest gotowa do użytku i trafi do pierwszych klientów w najbliższych miesiącach. Google Nest Hub to niezły wybór na początek, bo urządzenie jest relatywnie proste i nie będzie na nim problemów z mnogością aplikacji czy peryferiów. Fuchsia będzie w zasadzie podstawką pod Asystenta Google.

Przyszłość systemu Google Fuchsia jest pełna możliwości. Oczywiście urządzenia dla inteligentnego domu to tylko jedna z możliwych ścieżek rozwoju systemu, ale wydaje się najbardziej oczywista. Trzeba jednak mieć na uwadze, że na razie Google nie zapowiada wymiany Cast OS na Fuchsię na innych urządzeniach.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: 9to5Google