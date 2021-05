Android ma gamingową przeglądarkę: Opera GX w wersji mobilnej

Android i iOS dostały gamingową przeglądarkę z prawdziwego zdarzenia. Fani prosili, a Opera słucha i oto jest: Opera GX w wersji mobilnej.

Co takiego może oferować gamingowa przeglądarka na telefon? Podobnie jak na desktopie, jest tu GX Corner z informacjami o premierach gier, promocjach i grach dostępnych za darmo. Wiadomości są dobierane przez Operę, by nie zaśmiecać ekranu głównego przeglądarki, ale jednak dostarczyć wysoką wartość. Oczywiście kalendarz premier został dopasowany do małego ekranu, ale wciąż będzie widoczny tuż pod często odwiedzanymi stronami.

Jak przystało na produkt Opery, jest tu też wbudowany bloker reklam i okien dialogowych, pytających co robić z ciasteczkami. Nie zabrakło ochrony przed cryptojackingiem, obecnej też w innych produktach Opery.

Opera GX w wersji mobilnej ma też 4 skórki do wyboru (GX Classic, Ultra Violet, Purple Haze, White Wolf.) i oczywiście synchronizację wyglądu z Operą GX na desktopie. Na tym synchronizacja się nie kończy – do mobilnej Opery GX trafiła moja ulubiona funkcja z Opery Touch – Flow. To szyfrowana end-to-end przestrzeń, gdzie można wrzucać linki i notatki, synchronizowana między przeglądarką desktopową i mobilną. Ponadto do Opery GX został przeniesiony wygodny przycisk nawigacji, wprowadzony w Operze Touch. Jest to rozwiązanie dość nietypowe, ale doceni je każdy, kto choć raz musiał obsłużyć przeglądarkę wyłącznie kciukiem.

Pamiętaj, że to wersja testowa i wciąż może działać niestabilnie i nieprzewidywalnie, ale zdecydowanie warto ją przetestować. Oto jak to zrobić:

Opera GX dla Androida jest już dostępna do pobrania jako plik APK – znajdziesz go pod adresem operagx.gg/android-beta.

jest już dostępna do pobrania jako plik APK – znajdziesz go pod adresem operagx.gg/android-beta. By skorzystać z Opery GX na iPhonie, trzeba zapisać się do programu testowego TestFlight. Najpierw trzeba zapinstalować specjalną aplikację dla testerów, a następnie ponownie otworzyć link: operagx.gg/ios-beta.

Źródło zdjęć: Opera

Źródło tekstu: Opera