Po debiucie był hitem rynku. Mamy go już pół roku

Do czasu jego wejścia na rynek to amerykańskie firmy wiodły prym w wyścigu AI. ChatGPT był praktycznie niezagrożonym liderem tej rywalizacji, podgryzany delikatnie przez Elona Muska i jego Groka, czy ambicje Marka Zuckerberga i jego Mety.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wejście na rynek DeepSeek zupełnie zmieniło ten obraz. Chińczycy nie tylko zrobili model AI, który wdarł się hitem na światowy rynek. Zapewniali, że zrobili to bez dostępu do najbardziej zaawansowanych procesorów i za ułamek kosztów, które na swoje modele wydało przez ostatnie lata OpenAI.

Zamieszanie jakie wprowadziła na rynkach chińska nowość może obrazować kwota 600 miliardów dolarów. Jest to kwota jaką na swojej wartości straciłą Nvidia w jeden dzień po wejściu DeepSeek. Do tej pory jest to największy w historii giełdy spadek wartości firmy, jaki kiedykolwiek zanotowano.

Niezależnie od całej historii DeepSeek i faktów jakie pojawiały się odnośnie kosztów jego stworzenia, faktem jest, że Chińczycy zrobili bardzo solidny model AI dużo taniej, oraz w sposób, który ma o wiele niższe koszty operacyjne. Pokazali tym samym, że niekoniecznie budowa największych centrów danych i kupowanie najdroższych procesorów jest jedyną metodą na sukces na rynku AI.

DeekSeek sześć miesięcy później

DeepSeek dawno już zszedł z czołówek światowych mediów. Oczywiście aplikacja dalej działa i ma grono swoich fanów. Brak w tej chwili oficjalnych danych na temat jego użytkowania, ciężko jednak powiedzieć aby w tej chwili miał być liderem tego rynku.

DeepSeek pokazał, że mniejsze, bardziej efektywne modele mogą pracować na bardzo wysokim poziomie, zmieniając tym myślenie na rynku. Od tego czasu firmy zaczęły pracować nad rozwiązaniami średnich rozmiarów, które są tańsze i mogą być wdrożone na masową skalę o wiele taniej. - analizuje sytuację na rynku Sid Sheth z firmy d-Matrix.