Kierowcy, będzie drożej. Decyzja już zapadła

Od wielu miesięcy trwają dyskusje na temat cen badania technicznego w Polsce. Cena 98 zł została ustalona jeszcze w 2004 roku, czyli ponad 20 lat temu. Przez ten czas znacząco wzrosły koszty, ale też zarobki Polaków. Dlatego też branża domagała się podwyżki. Ta w końcu nastąpi, co potwierdził Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Poznaliśmy też nową cenę.

Badanie techniczne będzie droższe

Wiceminister infrastruktury potwierdził, że cena badania technicznego wzrośnie. Nowa wyniesie 149 zł, więc będzie wyższa o 51 zł.

Proponujemy, aby urealnienie za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli wzrosło do kwoty 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie. powiedział Stanisław Bukowiec.

Należy uznać, że podwyżka, chociaż wynosi aż 50 proc., to jest stosunkowo niska. Niektórzy przedstawiciele branży domagali się kwot rzędu nawet 430 zł. Należy jednak zauważyć, że 2004 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 2300 zł brutto. Dzisiaj to około 9000 zł, więc różnica jest znacząca. Pomimo tego cena za badanie techniczne pozostała niezmienna.

Najważniejszym celem, jaki postawiliśmy sobie przy zmianie rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców a interesami polskich kierowców - balansu, który pozwoli odetchnąć stacjom kontroli pojazdów, ale nie obciąży zbytnio portfeli Polaków, właścicieli aut. dodał wiceminister.