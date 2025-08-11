Grupa Polsat Plus wyda na to prawie miliard złotych. Nie chodzi o zasięg

Budowa farmy dobiega końca – zainstalowano wszystkie 63 turbiny i trwa rozruch techniczny projektu. Prąd produkowany jest testowo już z 51 turbin. Pełne komercyjne uruchomienie farmy planowane jest na czwarty kwartał roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Grupa Polsat Plus pozyskała z konsorcjum polskich instytucji finansowych kredyty w łącznej wysokości do 952,9 mln zł na finansowanie lub refinansowanie całkowitych kosztów budowy farmy wiatrowej Drzeżewo. Na kredyty składają się: kredyt terminowy w złotych do maksymalnej wysokości 874 mln zł, odnawialny kredyt rezerwy obsługi długu do wysokości 55,8 mln zł oraz odnawialny kredyt VAT do 23,1 mln zł.

Projekt naszej największej farmy wiatrowej z sukcesem dobiega końca, zainstalowane zostały wszystkie 63 turbiny. Rozpoczęcie testów instalacji, w tym wytworzenie pierwszego prądu z farmy, nastąpiło już w maju, a teraz trwa rozruch techniczny instalacji, uruchomionych jest 51 turbin – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Polkomtelu, Grupa Polsat Plus

Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości i zostanie spłacony najpóźniej do 30 czerwca 2041 r. albo w ciągu 15 lat od daty zakończenia budowy farmy, jeśli nastąpi to wcześniej.

W skład konsorcjum instytucji finansujących wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (jako agent kredytu i agent zabezpieczenia), Bank Polska Kasa Opieki S.A oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Aktualnie działają 4 farmy wiatrowe Grupy Polsat Plus o łącznej mocy 150 MW – w Kazimierzu Biskupim (17,5 MW), Miłosławiu (9,6 MW), Człuchowie (72,6 MW) i Przyrowie (50,4 MW). Po oddaniu farmy w Drzeżewie (139 MW) wiatrowe moce wytwórcze wzrosną dwukrotnie.