Tech

Grupa Polsat Plus wyda na to prawie miliard złotych. Nie chodzi o zasięg

Grupa Polsat Plus pozyskała finansowanie w wysokości blisko 953 mln zł na realizację swojej największej farmy wiatrowej w Drzeżewie o mocy 139 MW. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:38
1
Budowa farmy dobiega końca – zainstalowano wszystkie 63 turbiny i trwa rozruch techniczny projektu. Prąd produkowany jest testowo już z 51 turbin. Pełne komercyjne uruchomienie farmy planowane jest na czwarty kwartał roku.

Grupa Polsat Plus pozyskała z konsorcjum polskich instytucji finansowych kredyty w łącznej wysokości do 952,9 mln zł na finansowanie lub refinansowanie całkowitych kosztów budowy farmy wiatrowej Drzeżewo. Na kredyty składają się: kredyt terminowy w złotych do maksymalnej wysokości 874 mln zł, odnawialny kredyt rezerwy obsługi długu do wysokości 55,8 mln zł oraz odnawialny kredyt VAT do 23,1 mln zł.

Projekt naszej największej farmy wiatrowej z sukcesem dobiega końca, zainstalowane zostały wszystkie 63 turbiny. Rozpoczęcie testów instalacji, w tym wytworzenie pierwszego prądu z farmy, nastąpiło już w maju, a teraz trwa rozruch techniczny instalacji, uruchomionych jest 51 turbin

– mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Polkomtelu, Grupa Polsat Plus

Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości i zostanie spłacony najpóźniej do 30 czerwca 2041 r. albo w ciągu 15 lat od daty zakończenia budowy farmy, jeśli nastąpi to wcześniej. 

W skład konsorcjum instytucji finansujących wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (jako agent kredytu i agent zabezpieczenia), Bank Polska Kasa Opieki S.A oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Aktualnie działają 4 farmy wiatrowe Grupy Polsat Plus o łącznej mocy 150 MW – w Kazimierzu Biskupim (17,5 MW), Miłosławiu (9,6 MW), Człuchowie (72,6 MW) i Przyrowie (50,4 MW). Po oddaniu farmy w Drzeżewie (139 MW) wiatrowe moce wytwórcze wzrosną dwukrotnie.

Własne OZE Grupy wyprodukowały w 2024 r. 1016 GWh zielonej energii (314 GWh z wiatru, 86 GWh ze słońca, 616 GWh z biomasy) – o 53% więcej niż rok wcześniej. W pierwszym kwartale 2025 roku było to 278 GWh zielonej energii (105 GWh z wiatru, 16 GWh ze słońca i 157 GWh z biomasy) – o 40% więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Image
telepolis
zielona energia Grupa Polsat Plus farma wiatrowa farma wiatrowa Drzeżewo
Zródła zdjęć: Grupa Polsat Plus
Źródła tekstu: Grupa Polsat Plus