Słuchawki Galaxy Buds FE za darmo. Zasady są proste
Samsung mocno sypie dziś prezentami. Poza promocją na smartfony Galaxy S25 ogłosił też okazję dla tych, którzy myślą o zakupie Galaxy A56 5G lub Galaxy A36 5G. Decydując się na jeden z nich, można zgarnąć słuchawki w prezencie.
Samsung wystartował z nową akcją promocyjną, w której przy zakupie smartfonu Galaxy A36 5G lub Galaxy A56 5G można otrzymać w prezencie słuchawki Samsung Galaxy Buds FE w kolorze grafitowym.
Promocja obowiązuje w wybranych sklepach, w tym m.in. u największych operatorów, w dużych sieciach z elektroniką, a także w wybranych sklepach internetowych oraz w oficjalnych Samsung Brand Stores. Pełna lista uczestników w regulaminie.
Aby otrzymać darmowe słuchawki, kupujący musi spełnić trzy główne warunki: kupić smartfon Galaxy A36 5G lub Galaxy A56 5G w okresie od 11 do 24 sierpnia 2025 roku, aktywować urządzenie na terenie Polski w terminie do 31 sierpnia 2025 roku, a także zarejestrować swój zakup w promocji poprzez wypełnienie formularza w aplikacji Samsung Members w terminie do 7 września 2025 roku.
W formularzu należy podać numer IMEI urządzenia, dane osobowe, adres do wysyłki nagrody, numer telefonu, adres e-mail oraz załączyć dowód zakupu. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie dwie nagrody – po jednej za każdy z modeli. Nagrody będą wysłane kurierem na podany adres w terminie do 30 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.
Szczegóły w regulaminie.
Galaxy Buds FE to podstawowy model słuchawek Samsunga, dostępny obecnie za około 250 zł. Wyposażony jest w aktywną redukcję szumu (ANC), którą wspiera system trzech mikrofonów i funkcja kształtowanie wiązki optymalizowaną przez uczenie maszynowe. Z urządzeniami słuchawki łączą się przez Bluetooth 5.2, a za przesyłanie sygnału odpowiada kodek Samsunga – SSC, do dyspozycji otrzymujemy także AAC i SBC. Galaxy Buds FE wyposażone są w akumulatory 60 mAh, a etui – 479 mAh. Czas pracy na słuchawkach wynosi do 8,5 godziny, a z etui – do 30 godzin.