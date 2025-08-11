Sprzęt

Słuchawki Galaxy Buds FE za darmo. Zasady są proste

Samsung mocno sypie dziś prezentami. Poza promocją na smartfony Galaxy S25 ogłosił też okazję dla tych, którzy myślą o zakupie Galaxy A56 5G lub Galaxy A36 5G. Decydując się na jeden z nich, można zgarnąć słuchawki w prezencie.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:40
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Słuchawki Galaxy Buds FE za darmo. Zasady są proste

Samsung wystartował z nową akcją promocyjną, w której przy zakupie smartfonu Galaxy A36 5G lub Galaxy A56 5G można otrzymać w prezencie słuchawki Samsung Galaxy Buds FE w kolorze grafitowym. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Promocja obowiązuje w wybranych sklepach, w tym m.in. u największych operatorów, w dużych sieciach z elektroniką, a także w wybranych sklepach internetowych oraz w oficjalnych Samsung Brand Stores. Pełna lista uczestników w regulaminie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
0 zł
6499 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-F761
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-F761
0 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S937
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S937
0 zł
4530.64 zł - najniższa cena
Kup teraz 4530.64 zł
Advertisement

Aby otrzymać darmowe słuchawki, kupujący musi spełnić trzy główne warunki: kupić smartfon Galaxy A36 5G lub Galaxy A56 5G w okresie od 11 do 24 sierpnia 2025 roku, aktywować urządzenie na terenie Polski w terminie do 31 sierpnia 2025 roku, a także zarejestrować swój zakup w promocji poprzez wypełnienie formularza w aplikacji Samsung Members w terminie do 7 września 2025 roku.

Słuchawki Galaxy Buds FE za darmo. Zasady są proste

W formularzu należy podać numer IMEI urządzenia, dane osobowe, adres do wysyłki nagrody, numer telefonu, adres e-mail oraz załączyć dowód zakupu. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie dwie nagrody – po jednej za każdy z modeli. Nagrody będą wysłane kurierem na podany adres w terminie do 30 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Szczegóły w regulaminie.

Samsung Galaxy A36 5G
3 opinii
Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A36 5G
3 opinii
Ekran 6.70" SUPERAMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Samsung Galaxy A56 5G
24 opinii
Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A56 5G
24 opinii
Ekran 6.70" SUPERAMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.9 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Galaxy Buds FE to podstawowy model słuchawek Samsunga, dostępny obecnie za około 250 zł. Wyposażony jest w aktywną redukcję szumu (ANC), którą wspiera system trzech mikrofonów i funkcja kształtowanie wiązki optymalizowaną przez uczenie maszynowe. Z urządzeniami słuchawki łączą się przez Bluetooth 5.2, a za przesyłanie sygnału odpowiada kodek Samsunga – SSC, do dyspozycji otrzymujemy także AAC i SBC. Galaxy Buds FE wyposażone są w akumulatory 60 mAh, a etui – 479 mAh. Czas pracy na słuchawkach wynosi do 8,5 godziny, a z etui – do 30 godzin. 

Zobacz: Samsung sypie prezentami. Kup smartfon i zgarnij zegarek lub słuchawki

Samsung Galaxy A36 5G 6/128 GB
Samsung Galaxy A36 5G 8/256 GB
Samsung Galaxy A56 5G 8/256 GB
Samsung Galaxy A56 5G 8/128 GB
Image
telepolis
Samsung Galaxy Buds FE Samsung Galaxy A56 Galaxy A36 Samsung Galaxy A36 galaxy a56
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung