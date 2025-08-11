Słuchawki Galaxy Buds FE za darmo. Zasady są proste

Samsung wystartował z nową akcją promocyjną, w której przy zakupie smartfonu Galaxy A36 5G lub Galaxy A56 5G można otrzymać w prezencie słuchawki Samsung Galaxy Buds FE w kolorze grafitowym.

Promocja obowiązuje w wybranych sklepach, w tym m.in. u największych operatorów, w dużych sieciach z elektroniką, a także w wybranych sklepach internetowych oraz w oficjalnych Samsung Brand Stores. Pełna lista uczestników w regulaminie.

Aby otrzymać darmowe słuchawki, kupujący musi spełnić trzy główne warunki: kupić smartfon Galaxy A36 5G lub Galaxy A56 5G w okresie od 11 do 24 sierpnia 2025 roku, aktywować urządzenie na terenie Polski w terminie do 31 sierpnia 2025 roku, a także zarejestrować swój zakup w promocji poprzez wypełnienie formularza w aplikacji Samsung Members w terminie do 7 września 2025 roku.

W formularzu należy podać numer IMEI urządzenia, dane osobowe, adres do wysyłki nagrody, numer telefonu, adres e-mail oraz załączyć dowód zakupu. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie dwie nagrody – po jednej za każdy z modeli. Nagrody będą wysłane kurierem na podany adres w terminie do 30 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Szczegóły w regulaminie.

