mBank wydał nowy komunikat. Zapamiętaj godzinę 13:00

mBank przypomina o długim weekendzie

15 sierpnia przypada dzień ustawowo wolny od pracy. Dla korzystających z usług bankowych oznacza to jedno - nie zrealizują oni w tym czasie standardowych przelewów do innych banków.

Nie czekaj z płatnościami na ostatnią chwilę. - prosi mBank w oficjalnej wiadomości do klientów.

Z komunikatu dowiadujemy się również, że wszelkie płatności, które chcemy, aby dotarły do odbiorcy przed długim weekendem, powinniśmy zlecić najpóźniej w czwartek, 14 sierpnia, do godziny 13:00.

Przelewy zlecone później niż godzina 13:00 zostaną zrealizowane dopiero w poniedziałek rano.

Ratunkiem przelew ekspresowy

Jeśli ktoś nie może się jednak doczekać, może skorzystać z przelewu ekspresowego. To najlepsze rozwiązanie w przypadku, kiedy zlecający przelew chce mieć pewność, że pieniądze trafią do odbiorcy w przeciągu 15 minut. Przelewem ekspresowym możemy zlecić płatność od 1 zł do 10000 złotych. Warto pamiętać, że jest to przelew płatny i jego koszt to 5 złotych.

Dla niektórych to może być cenna informacja - po zleceniu przelewu, zawsze można pobrać potwierdzenie zleconej transakcji. Nie ma potrzeby czekania na realizację płatności. Ale jedno należy mieć na uwadze - po pobraniu potwierdzenia anulowanie przelewu oraz jego modyfikacja stają się już niemożliwe.