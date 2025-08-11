Płatności bezgotówkowe

mBank wydał nowy komunikat. Zapamiętaj godzinę 13:00

"Nie daj się zaskoczyć! Przypominamy, jak działają weekendowe płatności" taki komunikat otrzymali właśnie klienci mBanku. Oznacza to jedno - długi weekend sierpniowy zbliża się wielkimi krokami. Warto się do niego przygotować jak należy, także pod kątem płatności.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:09
mBank przypomina o długim weekendzie

15 sierpnia przypada dzień ustawowo wolny od pracy. Dla korzystających z usług bankowych oznacza to jedno - nie zrealizują oni w tym czasie standardowych przelewów do innych banków. 

Nie czekaj z płatnościami na ostatnią chwilę.

- prosi mBank w oficjalnej wiadomości do klientów.

Z komunikatu dowiadujemy się również, że wszelkie płatności, które chcemy, aby dotarły do odbiorcy przed długim weekendem, powinniśmy zlecić najpóźniej w czwartek, 14 sierpnia, do godziny 13:00. 

Reklama
Przelewy zlecone później niż godzina 13:00 zostaną zrealizowane dopiero w poniedziałek rano. 

Ratunkiem przelew ekspresowy

Jeśli ktoś nie może się jednak doczekać, może skorzystać z przelewu ekspresowego. To najlepsze rozwiązanie w przypadku, kiedy zlecający przelew chce mieć pewność, że pieniądze trafią do odbiorcy w przeciągu 15 minut. Przelewem ekspresowym możemy zlecić płatność od 1 zł do 10000 złotych. Warto pamiętać, że jest to przelew płatny i jego koszt to 5 złotych. 

Dla niektórych to może być cenna informacja - po zleceniu przelewu, zawsze można pobrać potwierdzenie zleconej transakcji. Nie ma potrzeby czekania na realizację płatności. Ale jedno należy mieć na uwadze - po pobraniu potwierdzenia anulowanie przelewu oraz jego modyfikacja stają się już niemożliwe. 

Pozostałe płatności realizowane przez mBank pozostają bez zmian. Tak jak zawsze można płacić kartą, korzystać z BLIKA i bankomatów. 

Image
telepolis
mbank aplikacja mBank przerwa mBank komunikat
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank