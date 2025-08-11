Bateria 10 000 mAh w lekkim telefonie. To nie sen, to nowy Honor Power

Honor przyłączył się do wyścigu producentów na największe pojemności akumulatorów w smartfonach i najwyraźniej zamierza wygrać w tej konkurencji. Według najnowszych przecieków od Digital Chat Station chiński producent już testuje prototyp telefonu z akumulatorem 10 000 mAh. Będzie to dobrze wyposażony model klasy średniej, a jego sercem ma być nowy układ MediaTek Dimensity 8500 (4 nm), który wkrótce doczeka się premiery.

W sieci pojawiły się spekulacje, że opracowywany model to kolejny przedstawiciel linii Honor Power. Smartfon o takiej nazwie zadebiutował na rynku chińskim w kwietniu. Telefon ten wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala, układ Snapdragon 7 Gen 3, sekcję aparatów z głównym sensorem 50 Mpix oraz – co w tym przypadku najważniejsze – akumulator o pojemności 8000 mAh z ładowaniem 66 W. Na premierę modelu Honor Power 2 jest jeszcze za wcześnie, więc ostatecznie smartfon może reprezentować tę serię, ale pod jeszcze inną nazwą.

Opracowywany przez Honora model nie jest to zresztą smartfonem tego producenta z największym akumulatorem – w połowie lipca zadebiutował Honor X70, w którym znalazło się ogniwo 8300 mAh z ładowaniem 80 W.

Niedawno pojawiły się informacje, że smartfon z akumulatorem o równie imponującej pojemności przygotowuje Xiaomi. Ma to być smartfon marki Redmi wyposażony w baterię 9000 mAh. Wcześniej Digital Chat Station donosił o smartfonie Realme z baterią 10 000 mAh.