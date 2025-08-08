Xiaomi idzie na rekord. 9000 mAh w smartfonie Redmi

Akumulatory o ogromnych pojemnościach nawet powyżej 20 000 mAh to wyróżnik pancernych smartfonów – ciężkich i grubych, raczej trudnych do noszenia na co dzień. Zupełnie inaczej jest w przypadku tradycyjnych smartfonów, w których sztuką jest zachowanie niewielkiej grubości i masy, a jednocześnie zwiększenie pojemności ogniw. Tu jeszcze do niedawna standardem były baterie 5000 mAh.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak donosi Digital Chat Station, Xiaomi testuje nowy smartfon Redmi z rekordowym akumulatorem o pojemności od 8500 do 9000 mAh. Dotychczas największą baterię w urządzeniach tej marki miał model Redmi Turbo 4 Pro – 7550 mAh.

Nowy akumulator został opracowany przez Xiaomi i według przecieków nie wpływa negatywnie na żywotność czy liczbę cykli ładowania. Mimo ogromnej pojemności urządzenie ma zachować smukłą konstrukcję – grubość obudowy to zaledwie 8,5 mm, czyli standard dla serii Redmi.

Na razie nie wiadomo, który model Redmi otrzyma nowy akumulator, jednak wewnętrzne testy już się odbyły. Xiaomi nie działa jednak w próżni – innymi producentami, którzy również pracują nad ekstremalnie pojemnymi ogniwami, są Honor (planowana premiera telefonu z baterią 10 000 mAh) i iQOO (bateria 8000 mAh w wybranych modelach). Honor zresztą już pokazał niedawno model Honor X70 z solidnym akumulatorem 8300 mAh.