W Action dla kierowców za 22,49 zł. Na Allegro dwa razy drożej

Tylne światło z kierunkowskazem Walfort

Marka Walfort nie jest specjalnie znana w polskich sklepach, miał ją przez chwilę Kaufland, pojawia się tu i ówdzie na Allegro. Nigdy jednak w takich cenach jak w Action. Bohater niniejszego tekstu, czyli tylne światło z kierunkowskazem na, wydawać by się mogło tanim, Allegro potrafi kosztować 45 zł, tymczasem w Action za sprzęt zapłacimy zaledwie 22,49 zł i nie jest to cena promocyjna, lecz regularna.