Sprzęt

W Action dla kierowców za 22,49 zł. Na Allegro dwa razy drożej

Na listę nowości holenderskiej sieci sklepów Action, która przebojem skradła serca Polaków, pojawiło się intrygujące urządzenie firmy Walfort. Pozwoli ono poczuć się znacznie pewniej na polskich drogach, a kosztuje zakledwie 22,49 zł.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 16:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
W Action dla kierowców za 22,49 zł. Na Allegro dwa razy drożej

Tylne światło z kierunkowskazem Walfort

Marka Walfort nie jest specjalnie znana w polskich sklepach, miał ją przez chwilę Kaufland, pojawia się tu i ówdzie na Allegro. Nigdy jednak w takich cenach jak w Action. Bohater niniejszego tekstu, czyli tylne światło z kierunkowskazem na, wydawać by się mogło tanim, Allegro potrafi kosztować 45 zł, tymczasem w Action za sprzęt zapłacimy zaledwie 22,49 zł i nie jest to cena promocyjna, lecz regularna.

Dalsza część tekstu pod wideo
W Action dla kierowców za 22,49 zł. Na Allegro dwa razy drożej

Zestaw oferuje 5 trybów oświetlenia, a do tego sterowane mocowanym na kierownicy pilotem efektowne wskazania kierunku manewru. Pilot zdalnego sterowania zasilany jest pastylkową baterią CR2032, a samą lampę tylnego oświetlenia możemy wielokrotnie ładowaćw trybie ciągłym świeci do 10 godzin.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Lampka rowerowa CATEYE Sync Core HL-NW100RC
Lampka rowerowa CATEYE Sync Core HL-NW100RC
-38.37 zł
239.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 201.62 zł
Latarka czołowa DUNLOP 472843
Latarka czołowa DUNLOP 472843
-16 zł
67.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 51.99 zł
Zestaw lampek rowerowych KROSS Lumi Set II
Zestaw lampek rowerowych KROSS Lumi Set II
0 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Advertisement

To nowość w Action, która pojawiła się tuż przed środowym ogłoszeniem promocji tygodnia, nie zdziwilibyśmy się, gdyby sieć sklepów chciała objąć oświetlenie dodatkowymi rabatami. Już teraz jednak oferta wydaje się bardzo interesująca.

Image
telepolis
Action okazje action promocje action nowość w action akcesoria rowerowe action
Zródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: Action, oprac. wł