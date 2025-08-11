W Action dla kierowców za 22,49 zł. Na Allegro dwa razy drożej
Na listę nowości holenderskiej sieci sklepów Action, która przebojem skradła serca Polaków, pojawiło się intrygujące urządzenie firmy Walfort. Pozwoli ono poczuć się znacznie pewniej na polskich drogach, a kosztuje zakledwie 22,49 zł.
Tylne światło z kierunkowskazem Walfort
Marka Walfort nie jest specjalnie znana w polskich sklepach, miał ją przez chwilę Kaufland, pojawia się tu i ówdzie na Allegro. Nigdy jednak w takich cenach jak w Action. Bohater niniejszego tekstu, czyli tylne światło z kierunkowskazem na, wydawać by się mogło tanim, Allegro potrafi kosztować 45 zł, tymczasem w Action za sprzęt zapłacimy zaledwie 22,49 zł i nie jest to cena promocyjna, lecz regularna.
Zestaw oferuje 5 trybów oświetlenia, a do tego sterowane mocowanym na kierownicy pilotem efektowne wskazania kierunku manewru. Pilot zdalnego sterowania zasilany jest pastylkową baterią CR2032, a samą lampę tylnego oświetlenia możemy wielokrotnie ładować — w trybie ciągłym świeci do 10 godzin.
To nowość w Action, która pojawiła się tuż przed środowym ogłoszeniem promocji tygodnia, nie zdziwilibyśmy się, gdyby sieć sklepów chciała objąć oświetlenie dodatkowymi rabatami. Już teraz jednak oferta wydaje się bardzo interesująca.