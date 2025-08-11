Polska afera biletowa. Sprawą zajmie się UOKiK

Czy miasto ma prawo ograniczać sprzedaż biletów na komunikację miejską tylko do swojej własnej aplikacji? O tym zdecyduje UOKiK. Sprawa dotyczy Trójmiasta — donosi Radio Gdańsk.

Afera ws. biletów

Zarząd Komunikacji Miejskiej z Gdyni oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku podjęły decyzję o sprzedaży biletów długookresowych wyłącznie we własnej aplikacji samorządowej o nazwie System FALA. Tym samym mieszkańcy nie będą mogli już korzystać z tak popularnych rozwiązań jak: Jakdojade, SkyCash czy też mPay.

To nie spodobało się pierwszej z tych firm, która została o fakcie powiadomiona nagle i to pomimo wieloletniej współpracy.

Analiza wskazuje, że możemy mieć do czynienia z potencjalnym naruszeniem prawa konkurencji na rynku sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej w aglomeracji Trójmiasta. Dlatego zdecydowaliśmy się skierować sprawę do weryfikacji przez UOKiK. - powiedział Konrad Telakowiec, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju „Jak dojadę”.

Sprawa jest na tyle poważna, że została zgłoszona do UOKiK. Do właśnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zdecydować czy Gdańsk i Gdynia mogły ograniczyć sprzedaż biletów długookresowych do własnej aplikacji.