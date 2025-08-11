Aplikacje

Polska afera biletowa. Sprawą zajmie się UOKiK

W Trójmieście wybuchła afera ws. zakupu biletów komunikacji miejskiej. Jedna z firm zgłosiła sprawę do UOKiK.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:40
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polska afera biletowa. Sprawą zajmie się UOKiK

Czy miasto ma prawo ograniczać sprzedaż biletów na komunikację miejską tylko do swojej własnej aplikacji? O tym zdecyduje UOKiK. Sprawa dotyczy Trójmiasta — donosi Radio Gdańsk.

Dalsza część tekstu pod wideo

Afera ws. biletów

Zarząd Komunikacji Miejskiej z Gdyni oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku podjęły decyzję o sprzedaży biletów długookresowych wyłącznie we własnej aplikacji samorządowej o nazwie System FALA. Tym samym mieszkańcy nie będą mogli już korzystać z tak popularnych rozwiązań jak: Jakdojade, SkyCash czy też mPay.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon MAXCOM MM428 Czarny Light
Telefon MAXCOM MM428 Czarny Light
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Telefon HMD Nokia 235 2024 4G DualSim Czarny
Telefon HMD Nokia 235 2024 4G DualSim Czarny
0 zł
339.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 339.99 zł
Smartfon XIAOMI Redmi 13 8/256GB 6.79" 90Hz Niebieski
Smartfon XIAOMI Redmi 13 8/256GB 6.79" 90Hz Niebieski
0 zł
799 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Advertisement

To nie spodobało się pierwszej z tych firm, która została o fakcie powiadomiona nagle i to pomimo wieloletniej współpracy.

Analiza wskazuje, że możemy mieć do czynienia z potencjalnym naruszeniem prawa konkurencji na rynku sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej w aglomeracji Trójmiasta. Dlatego zdecydowaliśmy się skierować sprawę do weryfikacji przez UOKiK.

- powiedział Konrad Telakowiec, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju „Jak dojadę”.

Sprawa jest na tyle poważna, że została zgłoszona do UOKiK. Do właśnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zdecydować czy Gdańsk i Gdynia mogły ograniczyć sprzedaż biletów długookresowych do własnej aplikacji. 

Jednocześnie w Jakdojade, SkyCash oraz mPay cały czas dostępne są bilety jednorazowe i krótkookresowe, w tym 75-minutowe, a także 24- i 72-godzinne.

Image
telepolis
Jakdojade.pl mPay skycash uokik Trójmiasto komunikacja miejska bilety w SkyCash jakdojade
Zródła zdjęć: aileenchik / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Radio Gdańsk