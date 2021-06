Google Play: Za darmo aplikacje i gry o wartości prawie 230 złotych!

Sklep Play znów zasypuje nas promocjami, w tym płatnymi grami i aplikacjami, które przez ograniczony czas można mieć za darmo. Aplikacja na telefon dodana do Twojej biblioteki w Google Play będzie Twoja już na zawsze. Ze spore listy promocji wybrałam aplikacje najwyżej oceniane. Możesz je mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz. Tym razem można zaoszczędzić prawie 230 złotych.

Tales of the Black Death - Italy

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Tales of the Black Death - Italy to pierwsza część trylogii fabularnej, w której przemierzysz średniowieczną Europę w czasach zarazy. Tu wcielić się musisz w chłopca, sierotę, którego rodziców zabrała nieznana choroba. Musisz przetrwać, a raz dokonanych wyborów nie da się cofnąć – jak w życiu. Mają one wpływ też na rozwój historii i osoby, które spotkasz na swojej drodze. Będzie trudno, a walka toczy się nie tylko o życie, ale też o zachowanie duszy.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV to pasjans połączony z budowaniem i dekorowaniem wieżowca. Układając pasjansa, gracz zbiera postacie, meble i elementy dekoracyjne, by stworzyć unikatowe pomieszczenia na kolejnych piętrach budynku. W ten sposób można stworzyć wyjątkową scenerię, ale nie rezygnować z zabawy kartami. Gra jest przy tym spokojna i atrakcyjna wizualnie.

Zobacz: Asus ROG Flow X13 i do mobilnej pracy, i do stacjonarnego grania

Zobacz: Super duży telewizor to domowa rozrywka w najlepszym wydaniu

Zobacz: 5 gier dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 58 na Euro 2020

Quick Volume Control in Notification Bar

Normalna cena: 3,29 zł. Pobierz z Google Play

Quick Volume Control in Notification Bar to aplikacja, dająca dostęp do ustawień głośności telefonu z obszaru powiadomień. Tym sposobem można szybko zmienić głośność dzwonka, budzika czy multimediów bez przechodzenia do ustawień i bez korzystania z fizycznych przycisków głośności. Aplikacja jest malutka i nie prosi o żadne podejrzane uprawnienia.

Emoji Quiz - Combine emojis & guess words

Normalna cena: 3,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Emoji Quiz łączy rebus z „kołem fortuny”. Gra polega na odgadywaniu haseł, przy czym jako podpowiedź służyć mają zestawy emoji. Grać można na trzech poziomach – z dwoma emoji, z trzema i z czterema. W sumie jest tu ponad 1,4 tysiąca haseł do rozwiązania. Prawidłowo odgadnięte hasła pozwolą zgromadzić monety, które następnie można wydać na ujawnienie liter w kolejnych zagadkach.

KPI Mega Library

Normalna cena: 82,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

KPI, czyli Key Performance Indicators (kluczowe wskaźniki efektywności) to finansowe i niefinansowe wskaźniki, stosowane przy pomiarach stopnia realizacji celu w firmach i jednostkach administracyjnych. Celów takich są tysiące w różnych kategoriach i zależnie od branży i profilu badanego podmiotu, różne zestawy mają zastosowanie. KPI Mega Library to katalog zawierający 36 tysięcy takich wskaźników, odpowiednio podzielonych według branży i opisanych. Często używane wskaźniki można oznaczyć gwiazdką, jest tu również wyszukiwarka.

SM Notepaid Black Color

Normalna cena: 52,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

SM Notepaid Black Color to notes z łatwym w obsłudze interfejsem, przygotowanym do szybkiego zapisywania notatek po zakończeniu rozmowy telefonicznej. Notatki są zachowywane wyłącznie offline i to na barkach użytkownika spoczywa odpowiedzialność za kopie zapasowe. Aplikacja ma wyłącznie ciemny motyw, pozwala dodawać do notatek zdjęcia i linki oraz używać różnych kolorów i emoji.

SM PDF Advance Tool

Normalna cena: 54,99 zł. Pobierz z Google Play

SM PDF Advance Tool to zaawansowane narzędzie do konwertowania i edycji plików PDF. Nowe pliki PDF można tworzyć z obrazów, plików tekstowych, a nawet arkuszy kalkulacyjnych, przygotowanych w Excelu. Poza tym można zabezpieczyć pliki PDF hasłem, dodać znak wodny, łączyć i dzielić dokumenty, zapisywać strony jako pliki graficzne, dodawać więcej obrazów lub wydobywać obrazy i tekst z dokumentów PDF. Wszystko to jest możliwe na telefonie z Androidem.

Zobacz: AliExpress – letnia wyprzedaż. Wybieramy najlepsze oferty

Zobacz: AliExpress i największe dziwadła letniej wyprzedaży. Subiektywne TOP5

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Krissia Cruz (Unsplash), Google Play

Źródło tekstu: wł.