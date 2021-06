Super duży telewizor to domowa rozrywka w najlepszym wydaniu

Telewizor z większym ekranem, na przykład 75 lub 85 cali, przenosi domową rozrywkę na zupełnie nowy, wyższy poziom. Taki sprzęt pozwala zanurzyć się w świecie filmu, nie dać się zaskoczyć w grze lub dostrzec każdy szczegół podczas oglądania wydarzeń sportowych oraz cieszyć się wrażeniami wizualnymi, których nie zapewni mały ekran.

Chcąc kupić nowy telewizor do domu, musimy wybrać między innymi wielkość jego ekranu. Rynek pełen jest urządzeń TV, od bardzo małych, do bardzo dużych. Te ostatnie potrafią mieć nawet 75 cali i więcej, jak w przypadku oferty firmy Samsung. Super duży telewizor potrzebuje więcej miejsca i jest droższy, ale korzyści płynące z jego posiadania potrafią z nawiązką przeważyć te niedogodności. Pozwólcie więc, że posłużę się własnym przykładem i pokażę, dlaczego na ścianie w moim salonie wisi telewizor z ekranem o przekątnej 85 cali, z tegorocznej serii Samsung Neo QLED.

Zanurz się w świecie filmu

Dlaczego lubimy chodzić do kina? To chyba oczywiste. Lubimy oglądać filmy na dużym ekranie, dostrzec każdy szczegół w wyświetlanych scenach oraz być otoczonym przez dźwięk. By to wszystko osiągnąć, nie musimy wychodzić z domu, a nawet ruszać się z ulubionej sofy w salonie. Wszystko, czego potrzebujemy, to duży ekran i dobry system dźwięku, które pozwolą nam dosłownie zanurzyć się w świecie filmie.

Wiem o tym od dawna, używając przez kilka lat w swoim salonie zestawu złożonego z projektora i ekranu. Zestaw ten z czasem zaczynał mieć swoje wady, a była to między innymi stosunkowo niska jakość obrazu o rozdzielczości zaledwie FullHD. Stanąłem więc przed koniecznością wymiany tego sprzętu na coś, co zapewni mi odpowiednie doznania wizualne. Testując nowe projektory 4K oraz duże telewizory, postawiłem na to drugie rozwiązanie i się nie zawiodłem.

Super duży ekran telewizora w kinie domowym, to wysoka jakość obrazu 4K lub nawet 8K, dzięki czemu zobaczymy wyraźnie wszystko to, co autorzy filmu chcieli nam pokazać. Duże telewizory marki Samsung, a te z 2021 roku w szczególności, zapewniają również bardzo dobrą jakość dźwięku, który otacza widza z każdej strony i podąża za obiektem na ekranie. To wszystko przekłada się na lepsze lepszy odbiór filmu i pełniejsze przeżycie przygodę dziejącej się na ekranie.

Nie daj się zaskoczyć w grze

Świetny obraz na dużym ekranie oraz dobry dźwięk to rzeczy przydatne nie tylko podczas oglądaniu filmów. Jeszcze więcej dzięki nim zyskamy podczas grania, na przykład na konsoli podłączonej do telewizora. Duża powierzchnia ekranu w połączeniu z wysoką rozdzielczością sprawi, że nic w świecie gry nas nie zaskoczy, a groźnych przeciwników zauważymy lub usłyszymy już z daleka.

Twórcy gier w najnowszych tytułach starają się, by cyfrowy świat był pełen szczegółów. Detale strojów, budynków czy broni sprawiają, że całość wygląda lepiej i wierniej oddaje gamingową rzeczywistość. Grając na małym ekranie, by to wszystko zobaczyć, musimy siedzieć bardzo blisko. Większy telewizor zwalnia nas z tego, pozwalając wygodnie rozsiąść się na sofie i oddać rozgrywce. Dzięki dużej przekątnej ekranu i wysokiej rozdzielczości dostrzeżemy pojedyncze źdźbła trawy, delikatny wzorek na szacie napotkanej postaci czy kształt płatków padającego śniegu. Możemy się też zachwycać pięknymi, pełnymi szczegółów krajobrazami.

Dostrzeż każdy szczegół podczas wydarzeń sportowych

A jeśli jesteśmy do tego miłośnikami sportu, z dużym telewizorem zyskamy jeszcze więcej. Większy ekran, na którym będziemy śledzić wydarzenia sportowe sprawi, że przeniosą się one wprost do naszego salonu. Podczas oglądania zmagań ulubionej drużyny piłkarskiej poczujemy się, jakbyśmy sami siedzieli na trybunach stadionu. To wrażenie będzie potęgowane przez niezwykle realistyczne kolory oraz otaczające nas brzmienie dopingu tysięcy kibiców.



Super duży telewizor to jeszcze większe emocje podczas śledzenia sportowych zmagań. Skupienie na twarzy zawodników czy pot na ich czołach, spowodowany wielkim wysiłkiem – żaden z tych szczegółów nam nie umknie. Dzięki temu nie tylko poczujemy się tak, jakbyśmy sportowe wydarzenie oglądali na żywo, ale wręcz byli w samym środku akcji, tuż obok "pierwszoplanowych aktorów".

Duży ekran udoskonalony przez firmę Samsung

Najnowsze duże telewizory Samsung wyróżniają się kilkoma funkcjami, które sprawiają, że obok tych urządzeń nie można przejść obojętnie. Znajdziemy tu inteligentne skalowanie nawet do rozdzielczości 8K, działające dzięki sztucznej inteligencji Samsung QLED, wykorzystującej technologię uczenia maszynowego. Sprawia ono, że oglądany materiał jest pełen szczegółów, a dzięki 100% Natężenia Kolorów wypełnia go miliard odcieni. Barwy wyglądają doskonale, niezależnie od jasności czy kąta, pod jakim na nie patrzymy.

Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie dba z kolei o to, aby każdy detal był niezwykle wyraźny, wydobywając głęboką czerń i biel. Szczególnie dobrze to wygląda w przypadku telewizorów Neo QLED, gdzie podświetlenie jest kontrolowane na poziomie pojedynczych pikseli obrazu. Daje to jeszcze lepszy kontrast i prawdziwą czerń.

W wybranych modelach dostępny jest również zaawansowany Upłynniacz Ruchu+, dzięki któremu możemy się zachwycać płynnym ruchem w każdym oglądanym meczu czy dynamicznej scenie w filmie. Dzięki efektywnej poprawie ruchu do 120 Hz w 4K, możemy też cieszyć się udoskonaloną dynamiką bez opóźnień i rozmyć w każdej rozgrywce.

W dzisiejszych czasach doświadczamy więcej, a oglądane treści czy widowiska sportowe są na mistrzowskim poziomie i w najwyższej jakości. Kupując telewizor na lata, warto wybrać taki, na którego ekranie nie ominie nas żaden detal, pozwalając nam przeżyć emocje wielkiego formatu.

85-calowy telewizor marki Samsung stał się w moim salonie doskonałym zamiennikiem dla projektora i ekranu wiszącego na ścianie. Oferuje on obraz o podobnej wielkości przy równoczesnej ogromnej poprawie jego jakości pod względem ilości szczegółów, kolorów i kontrastu. Gdy rozsiadam się wygodnie na sofie, włączam film, grę czy transmisję z wydarzenia sportowego, czuję się jakbym tam był. Te wrażenia są niesamowite i sprawiają, że korzystanie z tak dużego telewizora to czysta przyjemność.

Tekst powstał przy współpracy z firmą Samsung

