Letnia wyprzedaż na AliExpress – wybieramy najlepsze oferty

AliExpress przygotował nie lada gratkę dla klientów – już 21 czerwca startuje wielka letnia wyprzedaż. Podpowiadamy, jak z niej skorzystać i wybieramy najlepsze gadżety elektroniczne w obniżonych cenach.

AliExpress kojarzy się z niskimi cenami jak góry z oscypkiem albo plaża z parawanem. Chiński portal stał się jednym z pierwszych miejsc, które odwiedzamy, gdy chcemy kupić... tak na dobrą sprawę cokolwiek. Powód jest prosty: produkty, za które w Polsce zapłacimy grube pieniądze, tam są dostępne nieraz nawet o połowę taniej.

Letnia wyprzedaż na AliExpress - ceny niższe nawet o 90 procent

A co by było, gdybym Wam powiedział, że można zrobić zakupy za jeszcze mniejsze pieniądze? Bo taka okazja pojawia się właśnie teraz. Na AliExpress startuje właśnie wielka letnia wyprzedaż, w trakcie której setki produktów zostały przecenione nawet o 90 procent.

Wyprzedaż trwa od 21 do 26 czerwca 2021 roku. Co zrobić, żeby wziąć w niej udział? Wystarczy wejść na główną stronę promocji i wybrać interesujący nas produkt – wszystkie ceny uwzględniają już wakacyjne obniżki. Można także pójść o krok dalej i skorzystać z jednego z kodów rabatowych, przygotowanych przez AliExpress specjalnie na tę okazję – znajdziecie je w tabelce poniżej.

Letnia wyprzedaż AliExpress - kody rabatowe

Kod promocyjny Wysokość rabatu Minimalna cena Uwagi LATONOWY 3 USD 4 USD Oferta dla nowych użytkowników, obejmuje wszystkie produkty ALILATO6 6 USD 60 USD Oferta dla wszystkich użytkowników, obejmuje wszystkie produkty OBLEDNE3 3 USD 20 USD Tylko dla produktów z dostawą w ciągu 3-7 dni OBLEDNE10 10 USD 80 USD OBLEDNE20 20 USD 200 USD OBLEDNE18 18 USD 150 USD

No dobra, ale jak w tym gąszczu odnaleźć interesujący nas produkt? Przede wszystkim można zajrzeć na podstrony dedykowane bestsellerom oraz produktom z dostawą w ciągu 3-7 dni. Szczególnie tej ostatniej warto poświęcić uwagę, gdyż oferowane w jej ramach przedmioty wysyłane są bezpośrednio z europejskich magazynów. Sami także postanowiliśmy ułatwić naszym czytelnikom wybór, w związku z czym przygotowaliśmy krótki przegląd co ciekawszych gadżetów dostępnych podczas wyprzedaży.

Baseus 65W GaN Pro Charger - porządna ładowarka dla wszystkich Twoich urządzeń

Tematyka portalu zobowiązuje, także zaczynamy od ładowarki. Porządnej ładowarki, którą naładujemy nie tylko smartfona, ale także wszystkie inne urządzenia zasilane przez USB w naszym domu, włącznie z laptopem. Baseus 65W GaN Pro Charger pozwala na ładowanie mocą 65 W, do tego obsługuje większość popularnych standardów, w tym Power Delivery 3.0 i Quick Charge 3.0, posiada aż trzy porty USB, w tym dwa USB-C i jedno pełnowymiarowe i… jest malutka. W sam raz, żeby wrzucić ją ze sobą torby i zabrać ze sobą na wakacje. No i w zestawie dostajemy kompatybilny przewód USB-C, a za wszystko zapłacimy poniżej 100 zł. W tej cenie to bardzo dobra okazja!

Ugreen USB Hub C – niezastąpiony kompan nowoczesnego laptopa

Nowoczesne laptopy w większości świetnie łączą kompaktowe rozmiary z wysoką wydajnością. Niestety coraz częściej mają także bardzo skromny zestaw portów – bywa, że ogranicza się on do pojedynczego USB-C. W takiej sytuacji uniwersalny hub staje się w zasadzie niezbędny, by wykorzystać pełny potencjał swojego komputera. I właśnie taki produkt znajdziemy w ofercie firmy Ugreen. Zależnie od naszych potrzeb możemy wybrać jeden z kilku wariantów, różniących się liczbom i rodzajem dostępnych portów. W podstawowej wersji 5 w 1 dostajemy cztery złącza USB 3.0 oraz pojedyncze microUSB. W droższych, bardziej rozbudowanych opcjach dochodzą m.in. gniazda kart pamięci, złącza HDMI, pozwalające na podłączenie zewnętrznego monitora, czy też opcja ładowania laptopa z wykorzystaniem USB Power Delivery.

Edifier X3 – niedrogie słuchawki TWS z niezłym brzmieniem

Słuchawki TWS podbiły w ostatnich latach serca użytkowników i trudno się dziwić – na swój sposób są idealnymi partnerami dla smartfona. Małe, ultramobilne, bezprzewodowe – ma to swój urok. Większym wyzwaniem może się natomiast okazać znalezienie takich TWS-ów, które nie zrujnują naszego budżetu, a zaoferują dobrą jakość dźwięku. Na całe szczęście takie modele też na rynku znajdziemy. Jednym z nich jest Edifier X3, chwalony przez użytkowników za niezłe brzmienie i dużą wygodę noszenia. No i dostępne podczas letniej wyprzedaży na AliExpress za ok. 75 zł, co jest według nas bardzo rozsądną ceną.



Oclean X Pro Elite – nowoczesny sposób na piękny uśmiech

O tym, że warto dbać o zęby, wie chyba każdy. Nie każdy wie natomiast, że jest na rynku pewien gadżet, który może to znacznie ułatwić. Mam tu na myśli szczoteczkę soniczną, która pozwala na znacznie dokładniejsze czyszczenie zębów, niż ma to miejsce w przypadku metod „analogowych”. Oclean X Pro Elite to naszym zdaniem jeden z ciekawszych produktów tego typu. Szczoteczka może się pochwalić atrakcyjnym designem, wygodną obsługą i kilkoma praktycznymi rozwiązaniami, takim jak chociażby obsługa ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi. No i atrakcyjną ceną, która dzięki wyprzedaży jest jeszcze lepsza.

Oclean X Pro Elite – recenzja na Telepolis.pl



Lydsto R1 – najwygodniejszy odkurzacz, z jakiego korzystałeś

Nie jest tajemniczą, że roboty sprzątające to olbrzymia wygoda. W redakcji podzielamy to zdanie w stu procentach i dlatego zachwalamy tego typu produkty przy każdej możliwej okazji. Jedną z nich była recenzja Lydsto R1, który, tak się składa, jest dostępny w letniej wyprzedaży AliExpress. Dlaczego ten konkretny model tak bardzo przypadł nam do gustu? Z kilku powodów. Raz, świetnie nawiguje po pomieszczeniach, zręcznie omijając przeszkody nawet w zagraconym mieszkaniu. Dwa, posiada stację dokującą z pojemnikiem na kurz, dzięki czemu bieżąca obsługa ograniczona jest do minimum – wystarczy raz na kilka tygodni wymienić worek, a odkurzacz zajmie się resztą. Trzy, to wszystko dostajemy w bardzo rozsądnej cenie, która przy okazji promocji wynosi ok. 1300 zł.

Lydsto R1 – recenzja na Telepolis.pl

Oczywiście wybrane przez nas oferty to tylko wierzchołek góry lodowej. Przypominamy, że wszystkie przecenione produkty można znaleźć na głównej stronie wyprzedaży, do której link znajdziecie poniżej. Jeśli uda się Wam znaleźć inne ciekawe okazje, koniecznie dajcie znać nam i innym użytkownikom w komentarzach!

