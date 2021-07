Google Play: za darmo aplikacje i gry o łącznej wartości 310 zł!

Sklep Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do biblioteki Google Play będzie Twoja na zawsze. Tym razem zaoszczędzić można w sumie 310 zł. Zebraliśmy interesujące gry i aplikacje na telefon, które możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Genesys Dice

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Genesys Dice to doskonały towarzysz dla grających w planszówki i gry RPG „na papierze”. W Genesys Dice znajduje się wzorowany na prawdziwej wizyce (a nie generatorze liczb pseudolosowych) symulator rzucania kośćmi. Można wylosować zarówno liczby ze standardowych kości ze wskazaną liczbą ścianek, jak i wyniki z kości niestandardowych. W aplikacji można tworzyć własne kości z własnymi kolorami i grafikami, zmienić tło i zapisać wszystko jako preset do późniejszego wykorzystania.

Sol 705 Complete Adventure

Normalna cena: 13,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Sol 705 to nawiązanie do klasycznych gier przygodowych. Trzeba rozwiązywać łamigłówki, zbierać przedmioty i przecierpieć humor niskich lotów. Gracz wciela się w nastolatka, który nawiązuje kontakt z obcą cywilizacją i dzięki temu ratuje Wszechświat. Wszystkie te wydarzenia i tak są bardziej prawdopodobnie niż to, że w końcu umówi się na randkę z dziewczyną, która mu się podoba.

Brics Breaker Pro

Normalna cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Brics Breaker to relaksująca gra, wymagająca nieco planowania. Masz do dyspozycji 100 kulek. Musisz wystrzelić wszystkie, jedna po drugiej, w takim kierunku, by rozbić wszystkie cegiełki widoczne na ekranie. Gra nie ma żadnych reklam, są za to codzienne wydarzenia i w zasadzie można grać bez końca.

ZmNinja-pro

Normalna cena: 22,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

ZmNinja-pro to mobilny klient do systemu monitoringu na licencji open source – ZoneMinder. Pozwala ona na podgląd z kamer zamontowanych w domu i przegląd zdarzeń, zarejestrowanych przez ZoneMinder. Aplikacja mobilna nie będzie już wspierana, więc autor udostępnił ją całkowicie za darmo na zawsze.

Hue Melodi - Philips Hue lights dancing to music

Normalna cena; 3,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Hue Melodi to mała apka dla mających system oświetleniowy Philips Hue. Aplilkacja słucha muzyki w mieszkaniu i dopasowuje światło do rytmu. Możesz ustawić swoją paletę kolorów, wskazać pomieszczenie i zacząć imprezę. Aplikacja działa w tle, więc nie trzeba zostawiać telefonu z włączonym ekranem, by system działał.

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game

Normalna cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Traffic Jam to gra, którą można opisać w kilku słowach: dopasuj trzy z samochodami. Podobnie jak wiele gier tego typu, Traffic Jam ma niezliczone plansze, które trzeba „wyczyścić”, często osiągając wyznaczony cel – za to należą się gwiazdki. Oczywiście nie brakuje różnych ułatwień, utrudnień, powerupów, bonusów i tego typu elementów, niezbędnych w każdej takiej łamigłówce. Gra jest relaksująca, ale w pewien sposób też uzależniająca.

ShapeOminoes

Normalna cena: 6,49 zł. Ściągnij za darmo z Google Play

ShapeOmnioes to gra dla miłośników układanek typu Tangram, Pentomino i innych abstrakcyjnych układanek. Nie ma tu limitów czasowych, punktów ani reklam. Jest tylko relaksująca muzyka i łagodne palety barw. Gra zawiera niemal 400 plansz o rosnącym poziomie trudności. W grze chodzi o to, by wykorzystując dostępne klocki wypełnić cały kształt. Jedno dotknięcie klocka go obróci, dwa szybkie zrobią lustrzane odbicie.

Math Puzzle i inne aplikacje do nauki

Normalna cena: 10,99 zł za sztukę. Sprawdź wszystkie w Google Play

Poza tym w Google Play można mieć za darmo nie jedną, ale aż 19 aplikacji do nauki matematyki dla dzieci w różnym wieku. Być może warto zgarnąć je teraz i zachować do nadejścia roku szkolnego. Autor udostępnił za darmo aplikacje do nauki mnożenia, dzielenia, dodawania, odejmowania, operowania na ułamkach oraz gry, które wykorzystują tę wiedzę. Większość aplikacji jest do siebie podobna, co można zaliczyć na plus.

W sumie można na nich zaoszczędzić 208,81 zł.

