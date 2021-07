Telefon do 2000 zł – TOP 5 na lipiec 2021

Jaki jest najlepszy smartfon do 2000 zł i czym kierować się, szukając telefonu dla siebie? Podpowiadamy w naszym rankingu modeli na lipiec 2021.

Niecałe 2000 zł to na rynku smartfonów granica wyższej klasy średniej. Kupując telefon w tej cenie liczymy już nie tylko na to, że pozwoli nam pozostać w kontakcie ze światem – oczekujemy także konkretnych parametrów i świetnej jakości wykonania. I rzeczywiście możemy na nie liczyć choć niestety nie zawsze. Choć w omawianym segmencie cenowym nie brakuje urządzeń, które z powodzeniem mogłyby deptać po piętach flagowcom, tak na tej samej półce znajdziemy inne, którym o wiele bliżej do urządzeń budżetowych.

Jak wybieraliśmy?

Podobnie jak w naszych ostatnich rankingach lista urządzeń obejmuje pięć modeli. Spośród nich wybraliśmy jeden, któremu przyznaliśmy wyróżnienie „Wybór redakcji”. Oznacza to, że dany telefon pozytywnie wyróżnia się na tle swoich bezpośrednich konkurentów i jest w naszej ocenie szczególnie warty uwagi.

Jako główne kryterium ponownie wzięliśmy opłacalność, jednak w przypadku urządzeń powyżej 2000 zł mamy już wobec telefonów konkretne wymagania, tak w zakresie wydajności, możliwości fotograficznych czy wspieranych technologii. Mówiąc krótko – szukamy urządzeń, które mogłyby stanąć w szranki z byłymi flagowcami i wyjść z takiego starcia obronną ręką.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Smartfony uszeregowane zostały w kolejności alfabetycznej. Wyjątek stanowi Wybór Redakcji, który znajdziecie na ostatniej stronie artykułu. Nie zgadzacie się z naszym wyborem? W takiej sytuacji możecie oddać głos na swojego faworyta w naszej ankiecie. Zresztą zachęcamy do tego, nawet jeśli się z nami zgadzacie. Jeśli natomiast macie swoje propozycje wartych uwagi smartfonów do 2000 zł, które w ogóle nie znalazły się na liście, koniecznie napiszcie o nich w komentarzu!

