Nie zamawiaj z Chin! Kupisz bezpieczniej i równie tanio

Realme GT w unikalnym niebieskim kolorze można kupić w oficjalnym sklepie marki za jedyne 1999 zł. Warto z tej okazji skorzystać – nie tylko z powodu ceny.

Szukacie nowego smartfona? I najlepiej, żeby był szybki, ze świetnym aparatem, a przy tym niedrogi? W takim razie mam świetną wiadomość! W oficjalnym sklepie Realme wystartowała właśnie wyprzedaż modelu Realme GT w unikalnym niebieskim kolorze, niedostępnym normalnie w polskich sklepach. Tylko w dniach 12-13 lipca 2021 będzie można go kupić za jedyne 1999 zł. To okazja, z której warto skorzystać i to z przynajmniej kilku powodów.

Realme GT – pogromca flagowców w ludzkiej cenie

Realme GT to bez dwóch zdań jeden z ciekawszych smartfonów w portfolio popularnej marki. Producent postanowił zaprezentować nam swoją wizję na „pogromcę flagowców” i trzeba przyznać, że wyszedł z tego kawał udanego sprzętu.

Co takiego wyróżnia Realme GT na tle konkurentów? Przede wszystkim układ Qualcomm Snapdragon 888, czyli najwydajniejszy obecnie procesor mobilny, jaki znajdziemy aktualnie w smartfonach z Androidem. To nie przechwałki – pod względem mocy obliczeniowej smartfon może jak równy z równym stanąć do walki z praktycznie każdym dostępny na rynku flagowcem i jest duża szansa, że wyjdzie z takiego starcia zwycięsko. W praktyce oznacza to rewelacyjną responsywność i błyskawiczne wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań, związanych np. z obróbką zdjęć czy filmów. No ale nie oszukujmy się – taki zapas wydajności docenią przede wszystkim mobilni gracze. Obecność topowego Snapdragona na pokładzie to gwarancja, że każdą, nawet najbardziej wymagającą grę odpalimy przy najwyższych ustawieniach i 60 FPS… albo i więcej.

Ano właśnie, bo wysoka wydajność to najważniejszy, ale nie jedyny ukłon w stronę graczy. Z pewnością docenią oni także efektowny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43” i wysokim odświeżaniu 120 Hz, a także głośniki stereo. Na liście atutów mamy także wydajny akumulator, szybkie ładowanie mocą 65 W, łączność 5G… Zmierzam do tego, że to naprawdę dobry smartfon. Przy cenie, za którą oferowany jest na wyprzedaży, to propozycja, obok której naprawdę trudno przejść obojętnie.

Zresztą nie będę tutaj nikogo dłużej przekonywał – zamiast tego polecam zajrzeć do naszego testu oraz bezpośredniego porównania z jednym z popularnych flagowców (SPOILER: w jednym i drugim pod adresem Realme GT sypie się masa pochwał).

Przy okazji warto jeszcze raz podkreślić, że wyprzedaż dotyczy Realme GT w niebieskim kolorze. Dlaczego to takie ważne? Bo jest to wariant, którego w Polsce tak łatwo nie kupimy. Jest on dostępny wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta. Jeśli więc przypadł Wam do gustu, no to sprawa jest prosta – lepsza okazja na jego zakup prędko się nie trafi.

Oficjalny sklep Realme – gwarancja pewnego źródła

Atrakcyjna cena to jednak nie jedyny powód, dla którego warto zainteresować się startującą dziś wyprzedażą. Mamy tu w końcu do czynienia z oficjalnym sklepem producenta. To samo w sobie oznacza szereg korzyści, których nie dostaniemy, kupując telefon u nieautoryzowanych pośredników lub ściągając go na własną rękę z Chin.

Rzecz pierwsza i podstawowa – kupując smartfona w oficjalnym sklepie Realme nie musimy się martwić o jego pochodzenie. Mamy gwarancję, że telefon pochodzi z oficjalnej polskiej dystrybucji, posiada dokumentację w języku polskim i oprogramowanie przystosowane do naszego lokalnego rynku. No i wysyłany będzie z polskiego magazynu, więc w nasze ręce trafi po kilku dniach, a nie kilku tygodniach od chwili zakupu.

Polski sklep to także gwarancja bezpieczeństwa. Albo bardziej precyzyjnie: po prostu gwarancja. Kupując Realme GT dostaniemy po 24 miesiące gwarancji door-to-door i na sam telefon, i na jego akumulator. W przypadku, gdyby trzeba było z niej skorzystać, telefon odsyłamy do serwisu w Polsce, a więc nie trzeba się martwić ani o koszty, ani o długi czas oczekiwania. No a gdyby telefon jakimś cudem nie przypadł nam do gustu – zawsze mamy 14 dni na zwrot towaru. W przypadku sprzętu za te pieniądze to dość istotny argument i kolejna rzecz, która wcale nie jest taka oczywista w przypadku urządzeń pochodzących spoza oficjalnej dystrybucji.

Prawdziwe raty 0 procent

Telefon się podoba i chcecie skorzystać z promocji, ale finanse nie dopisują? A może i dopisują, ale wolicie je wydać na co innego: wypad nad morze, za granicę, jakiś remont czy jeszcze inny typowo wakacyjny wydatek? Cóż – wiadomo jak jest. No ale kto powiedział, że trzeba zapłacić całą kwotę już teraz?



W oficjalnym sklepie Realme dostępna jest wygodna opcja płatności ratalnej, dzięki której koszt telefonu możemy rozbić nawet na 10 wygodnych rat. Co ważne, mówimy tu o ratach 0 procent, a więc bez żadnych ukrytych kosztów – łącznie za smartfona zapłacimy więc dokładnie tyle samo, co w przypadku płatności gotówką.

Jak łatwo policzyć, za zakupionego na wyprzedaży Relame GT zapłacimy w ten sposób tylko 199,90 zł miesięcznie, a wszystkie formalności załatwimy online. To już brzmi całkiem znośnie, prawda? Spokojnie powinno wystarczyć i na telefon, i na „ol inkluziw”.

Także jeśli szukacie nowego, wydajnego smartfona, to tylko Realme GT. A jeśli kupować Realme GT, to tylko teraz i tylko w oficjalnym sklepie Realme – link znajdziecie poniżej.

Tekst powstał we współpracy z OPMobile

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne