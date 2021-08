Blizzard utrudnia śledztwo? Z firmy mają znikać dokumenty

Według stanu Kalifornia Activision Blizzard utrudnia prowadzenie śledztwa w swojej sprawie. Dlatego też agencja zajmująca się prawem pracy zaktualizował pozew, dodając do niego kolejne oskarżenia.

California Department of Fair Employment and Housing, czyli agencja zajmują się prawem pracy z w stanie Kalifornia, zaktualizowała pozew sądowy, który kilka tygodni temu został złożony przeciwko Activision Blizzard. Urząd dorzucił do niego kolejne, bardzo poważne oskarżenia. Twórcom World of Warcraft, oprócz wcześniejszych kwestii, zarzucane jest teraz także utrudnianie śledztwa poprzez blokowanie urzędników oraz niszczenie istotnych dla śledztwa dokumentów.

Blizzard niszczy dokumenty i utrudnia śledztwo?

W pierwszej kolejności DFEH oskarżyło Activison Blizzard o utrudnianie rozmów z pracownikami firmy. Miała w tym uczestniczyć firma prawnicza WilmerHale, która organizowała specjalnie spotkania, w trakcie których sama rozmawiała z pracownikami i rzekomo ostrzegała ich, że są one poufne i nie powinni przekazywać informacji dalej. Zresztą WilmerHale słynie przede wszystkim z utrudniania zakładania związków zawodowych, więc ich postępowanie wbrew woli pracowników nie jest niczym nowym.

Poza tym DFEH przekonuje, że dokumenty i rejestry nie były przechowywane zgodnie z wymogami prawa i regulacjami o przechowywaniu dokumentów. Dokumenty związane z dochodzeniami i skargami miały być niszczone przez dział kadr, a e-maile były usuwane 30 dni po rozstaniu się z danym pracownikiem. Urzędnicy wiedzą, że to niezgodne z prawem, ponieważ tego typu informacje należy przechowywać przez minimum 2 lata. Dlatego agencja jest zdania, że firma celowo tuszuje dowody i utrudnia śledztwo. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik prasowy Activision Blizzard.

Jeśli chodzi o twierdzenia, że niszczyliśmy informacje poprzez niszczenie dokumentów, to są one nieprawdziwe. Podjęliśmy odpowiednie kroki, aby zachować informacje istotne dla dochodzenia DFEH.

- skomentował sprawę rzecznik prasowy Activision Blizzard.

Nie wiadomo, jak dalej potoczy się sprawa. Przed Activision Blizzard z pewnością stoją duże wyzwania i ogromne zmiany. Jednocześnie firma została wsparta przez wielu innych deweloperów, którzy też swego czasu musieli mierzyć się z podobnymi oskarżeniami, w tym między innymi Ubisoft.

Zobacz: Czystki w Blizzard. Z firmy wylatują kluczowi pracownicy

Zobacz: Pracownicy Activision Blizzard oburzeni oświadczeniem pracodawcy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Activision Blizzard

Źródło tekstu: Gamasutra