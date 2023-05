Orange rozdaje muzyczne prezenty. Masz czas do jutra

Aurora – norweska wokalistka, kompozytorka i producentka, która zadebiutowała w 2015 roku EP-ką "Running With the Wolves", a rok później ukazał się jej debiutancki album "All My Demons Greeting Me as a Friend". Z każdym kolejnym rokiem jednała sobie coraz większą grupę fanów, którzy pokochali ją za wyjątkową artystyczną wrażliwość. Kolejne albumy, "All My Demons Greeting Me as a Friend" (2016), "Infections of a Different Kind (Step 1)" (EP) (2018), "A Different Kind of Human (Step 2)" (2019) oraz "The Gods We Can Touch" (2022) i współpraca z takimi artystami, jak The Chemical Brothers, Hans Zimmer, Tom Odell, tylko utwierdziły świat na temat jej wyjątkowości.