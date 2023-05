Orange Polska będzie miał nową szefową. Przyjdzie z Rumunii

Orange Polska oraz Orange Romania zamienią się prezesem. Julien Ducarroz przeniesie się do Rumunii, natomiast Liudmila Climoc będzie rządzić Pomarańczowymi w naszym kraju.

1 września 2023 roku Julien Ducarroz, po zaakceptowaniu przez tamtejszą Radę Dyrektorów, obejmie stanowisko prezesa Orange Romania. Z kolei prezesem Orange Polska zostanie Liudmila Climoc.

W ciągu siedmiu lat jej prezesury, Liudmila i jej zespół w Rumunii zrealizowali wiele innowacyjnych projektów, takich jak uruchomienie usług 5G, wykazując się kreatywnością, entuzjazmem i niesłabnącą energią. Co ważniejsze, Ludmila przeprowadziła transformację Orange Romania z operatora komórkowego w operatora konwergentnego. Jest przywódczynią o wysokich kompetencjach i jestem przekonana, że jest w stanie zapewnić zrównoważony wzrost i kontynuować misję Juliena w Polsce. Dzięki swojej pasji i umiejętnościom Julien dokonał ważnej zmiany w Orange Polska. Opracował strategię na niespokojne czasy i osiągnął wyniki finansowe i komercyjne znacznie powyżej oczekiwań, co pozwoliło firmie na rozwój i umocnienie pozycji rynkowej pomimo płynących z otoczenia przeciwności. Dziękuję Julienowi za prowadzenie zespołu Orange Polska z dobrą energią przez trudny czas pandemii i poważnych zawirowań w geopolityce i w otoczeniu makroekonomicznym, wynikających z wojny w Ukrainie. Jestem przekonana, że równie skutecznie poradzi sobie z wyzwaniami w Bukareszcie.

– powiedziała Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, wiceprezes Grupy Orange odpowiedzialna za Europę (poza Francją)

Orange Polska będzie trzecim krajem Grupy Orange, w którym Liudmila Climoc obejmie stanowisko prezesa zarządu. Climoc posiada 25 lat doświadczenia w telekomunikacji. W 2008 roku została prezesem Orange Moldova, a od 2016 kieruje Orange Romania. W trakcie jej kadencji rumuński Orange przeszedł kompleksową transformację ze spółki działającej wyłącznie na rynku telefonii komórkowej w operatora w pełni konwergentnego, która rozpoczęła się w 2016 roku wraz z uruchomieniem pierwszych usług pakietowych dla klientów indywidualnych i była kontynuowana wraz z rozwojem zasięgu światłowodów. W 2021 roku firma przyspieszyła realizację strategii konwergentnej, nabywając większościowy pakiet akcji Orange Romania Communications (poprzednio Telekom Romania Communications). Dziś oferuje usługi konwergentne i zintegrowane rozwiązania cyfrowe zarówno klientom indywidualnym, jak i lokalnym firmom.

Koncentrując się na innowacjach, Liudmila Climoc i jej zespół zapewnili klientom Orange Romania dostęp do najnowszych technologii i usług oraz umożliwili rozwój złożonego lokalnego ekosystemu 5G Orange. Rumunia jest pierwszym krajem w Grupie Orange, który uruchomił 5G. Operator otworzył dwa laboratoria 5G w głównych miastach, które działają jako centra innowacji dla społeczności badawczej i startupowej, a rozwiązania Orange ICT przyczyniają się do rozwoju dużych projektów i do transformacji cyfrowej firm w Rumunii.

Pod kierownictwem Climoc cyfrowa linia biznesowa Orange Romania została skonsolidowana, między innymi dzięki wprowadzeniu w 100% cyfrowej oferty YOXO, popularnej wśród klientów. Dzięki skupieniu się na doświadczeniach klientów i najwyższej jakości łączności, Orange Romania jest obecnie siecią nr 1 z najszybszą stacjonarną i mobilną siecią 5G, umacniając swoją wiodącą pozycję na rynku.

Po trzech latach spędzonych w Polsce z powodów osobistych wracam do Rumunii. Znam Liudmilę bardzo dobrze i jestem przekonany, że wraz z zespołem Orange Polska poprowadzi firmę na ścieżce dalszego zrównoważonego rozwoju.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Julien Ducarroz i Liudmiła Climoc

Julien Ducarroz jest prezesem Orange Polska S.A. od 1 września 2020 roku. Pod jego kierownictwem firma ogłosiła i wdrożyła strategię .Grow. Wykorzystując siłę core businessu, innowacyjny rozwój cyfrowy i transformację wewnętrzną z silnym naciskiem na odpowiedzialność klimatyczną, strategia już na półmetku zaowocowała przyspieszeniem wzrostu sprzedaży i zysków firmy oraz wzmocnieniem pozycji rynkowej operatora.

Podczas jego kadencji Orange Polska zrealizował swój flagowy projekt infrastrukturalny – sprzedaż 50% akcji w hurtowym operatorze światłowodowym Światłowód Inwestycje – który zapewnił dalszą ekspansję zasięgu światłowodowego, wzmocnił bilans spółki i przyczynił się do walki z wykluczeniem cyfrowym w Polsce. Operator uruchomił pierwsze w Polsce sieci kampusowe 5G u klientów, tworząc mocne fundamenty pod dalszy rozwój sieci piątej generacji.

W ciągu ostatnich 3 lat Orange Polska stał się wiodącym dostawcą Smart City w Polsce i ugruntował swoją pozycję na rynku hurtowym. Orange Flex stał się pierwszą na polskim rynku zeroemisyjną usługą telekomunikacyjną, a firma zrealizowała swoje ambicje klimatyczne co najmniej 65% OZE w miksie energetycznym na 2 lata przed założonym terminem.

W trakcie swojej kadencji Julien z nawiązką zrealizował plan, który przedstawił obejmując stery w Orange Polska. Przestawił firmę na nowe tory, wprowadzając bardziej zwinny i elastyczny model pracy, niezbędny w dzisiejszych realiach. A przede wszystkim – jest inspirującym liderem, na którego pomysłach możemy dalej budować.

– powiedział Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska

