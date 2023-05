Atak na klientów Orange. Nie klikaj, bo stracisz pieniądze

CERT Orange Polska ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS, w których przestępcy podszywają się pod pomarańczowego operatora. Zwodząc odbiorcę możliwością odzyskania pieniędzy, oszuści tak naprawdę sami chcą się wzbogacić jego kosztem.

Od wczoraj (23 maja 2023 roku) obserwowana jest wzmożona aktywność przestępców, którzy podszywają się pod Orange Polska. Oszuści rozsyłają wiadomości SMS, w których informują swoje potencjalne ofiary, że mają nadpłatę u pomarańczowego operatora. Ta rzekomo ma pochodzić z dwukrotnego dokonania zapłaty za fakturę.

Treść wiadomości, w której jako nadawca widnieje 9-cyfrowy polski numer, wygląda mniej więcej tak:

Twoja ostatnia płatność z tytułu faktury za kwiecień 2023 r. została zapłacona dwukrotnie. Zachęcamy do złożenia wniosku o zwrot pieniędzy, klikając poniższy link: https://t[.]co/[10-znaków]

Team, Orange Polska

Powyższa wiadomość nie jest jednak częścią żadnej kampanii Orange, a nazwa operatora jest tu zastosowana po to, by oszukać jej odbiorców. Ta sprytna sztuczka socjotechniczna (zapłaciłeś za dużo, odbierz swoje pieniądze) ma przekonać ofiarę do kliknięcia w link, a następnie do podania wrażliwych danych finansowych. Efektem może być nawet utrata oszczędności zgromadzonych na koncie bankowym.

CERT Orange Polska apeluje, by w przypadku otrzymania wiadomości podobnej do pokazanej powyżej przesłać go na numer 508 700 900.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Shutterstock

Źródło tekstu: CERT Orange