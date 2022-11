Mecz Polska – Argentyna. Jaki wynik, zapytaliśmy komputer

Już jutro (30 listopada) Polska na Mistrzostwach Świata 2022 w Katarze zmierzy się z Argentyną. Czy wygramy ten mecz? Tego nie wiemy, ale pokusiliśmy się o mały eksperyment, który daje duże nadzieje na dobry wynik.

Jutro mecz, który zadecyduje o dalszych losach polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Katarze. Przeciwnik jest trudny, ponieważ przyjdzie nam się zmierzyć z Argentyną i jednym z najlepszych piłkarzy w historii, czyli Leo Messim. Nie jesteśmy na z góry przegranej pozycji. Zresztą, przy spełnieniu kilku warunków, nawet przegrana może dać nam awans. Pokusiliśmy się o mały eksperyment, aby sprawdzić, jak duże szanse mamy.

Czy Polska wygra z Argentyną?

Aby to sprawdzić, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie symulacji w grze FIFA 23. Oczywiście to tylko i wyłącznie zabawa i tak też to traktujcie. Jednak wyniki są ciekawe i mogą kibiców napawać optymizmem. W sumie cały turniej zasymulowaliśmy aż 10 razy i w większości przypadków nasi reprezentanci wychodzili z grupy. Stało się tak w 6 na 10 przypadkach. Aż 5 razy zajmowaliśmy 1. miejsce w grupie, a tylko raz 2. lokatę. Cztery nieudane próby za każdym razem kończyły się 3. miejscem w grupie.

A jak nam szło w samych meczach z Argentyną? Całkiem nieźle. Wygraliśmy 2 razy (2:1 oraz 3:0). Do tego zremisowaliśmy 5 razy. Pozostałe 3 mecze przegraliśmy. W najgorszym przypadku Messi i spółka nakopali nam aż 1:4. Z drugiej strony jedno z naszych zwycięstw zakończyło się wynikiem 3:0, więc Argentyńczycy mają czego się bać.

Po wyjściu z grupy (co udało się 6 razy) aż w 4 przypadkach swój udział kończyliśmy na 1/8 finału. Trzykrotnie lepsza od nas okazywała się reprezentacja Danii, a raz drużyna Australii (wygrali z nami po karnych). Raz udało nam się awansować do ćwierćfinału i to po wygranej z Francją. Niestety, Anglicy okazali się już za mocni. W najlepszym scenariuszu nasza reprezentacja w fazie play-off pokonała kolejno Tunezję i Iran, aby w półfinale przegrać z Belgią. W meczu o 3. miejsce wygraliśmy z Anglią, zdobywając brązowy medal.

To tylko ciekawostka, ale EA Sports na trzech poprzednich turniejach rangi Mistrzostw Świata poprawnie wytypowało zwycięzcę turnieju, więc symulacja wydaje się całkiem prawdopodobna. W takim wypadku mamy spore szanse na awans.

