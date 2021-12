Google Stadla na telewizorach LG Smart

Posiadacze telewizorów LG Smart z systemem webOS 5.0 lub nowszym zyskują dostęp do usługi Google Stadia, dzięki czemu mogą się cieszyć grami bez konieczności ich pobierania czy instalowania dodatkowego oprogramowania.

Firma LG Electronics ogłosiła dostępność usługi gier w chmurze Google Stadia na telewizorach Smart z systemem webOS 5.0 i webOS 6.0 w 22 krajach, w tym również w Polsce. Aplikację Google Stadia można już pobrać w sklepie LG Content Store.

Zobacz: Google Stadia nadal żyje i jeszcze w czerwcu trafi na kolejne urządzenia

Zobacz: Co dalej z Google Stadia? Z firmy odchodzą kluczowi pracownicy

Stworzona przez firmę Google chmura oferuje ponad 200 popularnych gier, takich między innymi, jak Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin's Creed: Valhalla, Hitman 3 czy Baldur's Gate 3. Istnieje również dostęp do rosnącej listy darmowych gier i wersji demonstracyjnych, w które można grać za pomocą kompatybilnego kontrolera bez konieczności pobierania.

Subskrypcja Stadia Pro oferuje powiększającą się bibliotekę ponad 30 gier, a także pojawiające się co miesiąc nowe tytuły oraz zniżki na gry i dodatki. Dzięki obsłudze grafiki 4K HDR nawet w 60 klatkach na sekundę oraz dźwiękowi przestrzennemu 5.1 telewizory LG Smart to dobry wybór dla osób poszukujących wrażeń z gamingu bez konieczności zakupu osobnej konsoli lub drogiego komputera do gier.

Wśród linii Smart TV firmy LG telewizory LG OLED szczególnie nadają się do rozgrywek w ramach Google Stadia. Już teraz cieszą się one uznaniem graczy na całym świecie, nadając się do gier typu FPS, RTS czy gier wyścigowych. Wyróżnia je jakość obrazu HDR, głęboka czerń i precyzyjne kolory. Nie bez znaczenia jest również krótki czas reakcji (1 ms) oraz niski input lag.

Zobacz: Xbox ruszył z Kalendarzem Adwentowym. Codziennie do wygrania coś nowego

Zobacz: Koniec z pytaniami "czy tak gra mi pójdzie?". Teraz będziesz wiedział

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: LG

Źródło tekstu: LG