Xbox ruszył z Kalendarzem Adwentowym. Codziennie do wygrania coś nowego

Xbox ponownie przygotował Kalendarz Adwentowy dla graczy. Codziennie, do 24 grudnia włącznie, na fanów zielonych czekają kolejne atrakcje do zgarnięcia.

Zgodnie z tradycją, działa już Kalendarz Adwentowy Xbox. Każdego dnia na profilu marki na Facebooku do zgarnięcia będą świetne nagrody od Koch Media, Ubisoft, CENEGA, Bethesda, CD PROJEKT RED, Razer, Electronic Arts czy Open Beta. Promocyjna akcja potrwa do 24 grudnia 2021 roku.

Zobacz: PlayStation i Xbox wypną się na Activision Blizzard? To możliwe

Zobacz: Kilka gier zniknie z Xbox Game Pass, ale za to pojawią się nowe

Co więcej, w tym roku wszyscy musieli być bardzo grzeczni, ponieważ Mikołaj przygotował więcej niż po jednym upominku danego dnia. Oznacza to, że fani gamingu powinni bacznie przyglądać się aktywnościom na facebookowym fanpage’u Xboxa, by upolować więcej zdobyczy. A wśród nagród znajdą się między innymi:

Smerfy: Misja Złoliść,

Hot Wheels Unleashed,

figurka FarCry 6,

zestaw prezentowy Just Dance 2022,

słuchawki Kaira Pro for Xbox,

kontrolery Doom i The Elder Scrolls Online.

Dzisiaj (3 grudnia) do wygrania jest gra Smerfy: Misja Złoliść. Aby ją zdobyć, należy w komentarzu pod odpowiednim wpisem na profilu Xbox Polska na Facebooku napisać komu i dlaczego chcielibyście podarować tę grę. Odpowiedzi można udzielić do godziny 23:59 (3 grudnia). Szczegóły konkursu w regulaminie.

Zobacz: Nowa usługa NVIDII właśnie debiutuje w Europie, w tym w Polsce

Zobacz: Trzy darmowe gry w grudniowej ofercie PlayStation Plus

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Natanael Ginting / Shutterstock.com, Xbox

Źródło tekstu: Xbox