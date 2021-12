Trzy darmowe gry w grudniowej ofercie PlayStation Plus

PlayStation ujawniło listę darmowych, grudniowych gier w PS Plus. W tym miesiącu abonenci usługi dostaną dostęp do kilku ciekawych produkcji.

PlayStation ujawniło oficjalną, grudniową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. W tym miesiącu posiadacze abonamentu oraz konsol PlayStation 5 lub PlayStation 4 otrzymają dostęp do 3 gier.

PS Plus — darmowe gry w grudniu

W tym miesiącu abonenci PS Plus i zarazem posiadacze konsoli PlayStation 4 lub PlayStation 5 dostaną za darmo trzy gry. Są to:

LEGO Superzłoczyńcy DC

Mortal Shell

Godfall: Challenger Edition

Tym samym potwierdziły się wcześniejsze doniesienia. Lista jest dokładnie taka sama, jak opisywana przez nas kilka dni temu. W mojej ocenie PlayStation przygotowało w tym miesiącu całkiem niezłą ofertę. Oczywiście zdarzały się lepsze miesiące, ale LEGO czy Godfall to bardzo dobre produkcje, w których można przyjemnie spędzić kilka godzin. Jak to mówią — za darmo to uczciwa cena.

Oferta wystartuje 7 grudnia. Od tego dnia każdy posiadacz PlayStation Plus będzie mógł dodawać gry do swojego konta. Te pozostaną tam dopóty, dopóki będziecie opłacać miesięczny abonament.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PlayStation