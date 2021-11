Sony najpierw zabrania, a teraz chce wykorzystać pomysł innych firm

Sony złożyło wniosek patentowy, z którego wynika, że firma szykuje wymienne panele do PlayStation 5.

Konsola PlayStation 5 pozwala łatwo zdjąć panele boczne. Wszystko między innymi po to, aby zamontować dodatkowy dysk SSD NVMe PCIe 4.0. Jednak niektóre firmy zwietrzyły w tym interes i zaczęły oferować personalizowane panele, dzięki którym urządzenie może wyglądać bardziej atrakcyjnie. To nie spodobało się Sony, które zaczęło pozywać producentów tego typu dodatków. Teraz Japończycy mogą wykorzystać ich pomysł.

Oficjalne, wymienne panele do PlayStation 5

Co ciekawe, ostrzeżenia wysyłane do producentów paneli bocznych do PS5 nie określały, jaki patent dokładnie one łamią. Z tym już koniec, bo Sony właśnie złożyło wniosek, w którym opisuje wymienialne elementy obudowy urządzenia elektronicznego. W opisie nie pada konkretnie nazwa konsoli nowej generacji, ale zdjęcia wyraźnie zdradzają, że chodzi właśnie o panele do PlayStation 5.

Dbrand, czyli jeden z producentów paneli bocznych do PS5, który otrzymał ostrzeżenie od Sony, twierdzi, że Japończycy chcą w przyszłości wprowadzić własne elementy do personalizacji konsoli. Wydaje się to sensowną kontynuacją i uzupełnieniem dotychczasowej oferty, w końcu w portfolio Sony są już kontrolery DualSense oraz słuchawki Pulse w różnych wariantach kolorystycznych.

