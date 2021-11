Nintendo zdradziło datę premiery nowej konsoli... tak jakby

Nintendo ujawniło swoje plany dotyczące Switcha oraz jego niezapowiedzianego jeszcze następcy.

Czekacie na następcę Nintendo Switch? Po blisko pięciu latach od premiery konsoli chyba większość z nas wygląda myślami w przyszłość. O nowej platformie myśli powoli także samo Nintendo. W ostatnim raporcie dla inwestorów firma zdradziła nawet kiedy możemy się go spodziewać.

Nintendo Switch 2 jeszcze w tym... wieku!?

Ale spokojnie - to nadal Nintendo. Oczywiście, że nie dostaliśmy precyzyjnej daty. Zamiast tego na slajdzie znajdziemy enigmatyczną datę "20XX" oraz zapewnienia o tym, że obecna generacja nadal ma się dobrze i będzie ciągle rozwijana. Wiemy natomiast, że nowa konsola zadebiutuje jeszcze w tym wieku. To chyba dobrze, prawda?

Nintendo: wyniki gorsze niż przed rokiem

Oczywiście raport zawierał także wyniki finansowe spółki za pierwszą połowę roku 2022 (oczywiście mówimy tu o roku fiskalnym). Łączny przychód za ten okres wyniósł 624,2 miliarda jenów (ok. 21,9 miliarda złotych) i był o 18,9 procent niższy niż przed rokiem, kiedy to cały świat zagrywał się w Animal Crossing New Horizons.

Nie zmienia to jednak faktu, że biznes ma się dobrze, więc widocznie nie ma sensu spieszyć się z nową konsolą. Zresztą zobaczycie - te 80 lata miną jak z bicza strzelił.

