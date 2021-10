Nintendo Switch już nie jest najlepsze. Pierwszy raz od 33 miesięcy

Nintendo Switch przez 33 kolejne miesiące było najlepiej sprzedającą się konsolą w Stanach Zjednoczonych. Z tym już koniec. Jest urządzenie, które pokonało handhelda Japończyków.

Nintendo Switch to konsola pod wieloma względami fenomenalna. Pamiętam jej zapowiedź. Nie byłem wtedy zachwycony tym, co pokazało Nintendo. Był to dla mnie trochę bardziej zaawansowany tablet, który nie ma prawa odnieść sukcesu. Po kilku lat wiem, jak bardzo się myliłem. Za dowód niech świadczy fakt, że przez 33 kolejne miesiące Nintendo Switch było nieprzerwanie najlepiej sprzedającą się konsolą w USA. Jednak właśnie na 33 miesiącach ten licznik się kończy, a przynajmniej częściowo.

Nintendo Switch traci prowadzenie na rzecz...

W ciągu tych 33 miesięcy Nintendo Switch sprzedawało się w Stanach Zjednoczonych najlepiej zarówno pod względem egzemplarzy, które trafiły w ręce szczęśliwych użytkowników, jak i wydanych na urządzenia pieniędzy. Nawet premiera PlayStation 5 i Xbox Series X/S nie zaszkodziła konsoli Japończyków, a przynajmniej nie na samym początku. Switch właśnie stracił miano najlepiej sprzedającej się konsoli pod kątem wydanych pieniędzy.

NPD Group, które śledzi sprzedaż konsol w Stanach Zjednoczonych, donosi, że w tym momencie najlepiej sprzedającą się konsolą jest PlayStation 5. Co ważne, dotyczy to kwot wydanych przez kupujących. Pod względem sprzedanych egzemplarzy nadal króluje Nintendo Switch. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka. Sony mogło dostarczyć na rynek więcej konsol niż do tej pory lub niektórzy użytkownicy wstrzymali się z zakupem Switcha ze względu na premierę modelu OLED. Tak czy siak, Nintendo może za chwilę odzyskać prowadzenie w obu kategoriach.

Sprzedaż konsol nowej generacji

PlayStation 5, pomimo problemów z dostępnością, jest jak na razie najszybciej sprzedającą się konsolą Sony w historii. Już w tym momencie Japończycy mogą pochwalić się ponad 10 mln egzemplarzy w rękach graczy (lub scalperów). Jeśli chodzi o Nintendo Switch, to jest ono w rękach około 89 mln osób od premiery w 2017 roku. Microsoft niestety nie chwali się sprzedażą Xboxów, ale eksperci szacują popularność Xbox Series X/S na około 6,6 mln.

