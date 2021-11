Grupa fail0verflow bliska złamania PlayStation 5

Grupa hakerska fail0verflow jest bardzo bliska złamania zabezpieczeń PlayStation 5. Udało im się dostać do pamięci konsoli i znaleźć klucze szyfrujące.

Nie dalej jak wczoraj pisałem o Andym 'The FloW' Nguyenie, któremu udało się złamać konsolę PlayStation 5 i uruchomić na niej tryb debugowania. Jest on jednak zaliczany do tzw. białych hakerów, więc nie zamierza podzielić się ze światem swoim osiągnięciem. Co więcej, słynie on ze współpracy z wieloma firmami, więc prawdopodobnie poinformował już Sony o problemie. Jednak nie on jeden pracuje nad złamaniem PlayStation 5. Duży postęp dokonała grupa znana jako fail0verflow.

Hakerzy bliscy złamania PlayStation 5

Grupa fail0verflow pochwaliła się na swoim oficjalnym koncie na Twitterze, że udało im się dostać do pamięci PlayStation 5 i znaleźć klucze szyfrujące. Oznacza to, że dzieli nas już tylko krok od możliwości instalowania oprogramowania, które nie jest certyfikowane przez Sony. Na razie nie udało się jeszcze tego osiągnąć, ale to zapewne jeden z kamieni milowych, który ostatecznie to umożliwi.

Hakerzy tudzież crackerzy nie zamierzają dzielić się swoim osiągnięciem z Sony. Nie zdradzą też, jak udało im się dostać do pamięci konsoli, aby japońska korporacja nie wiedziała, gdzie znajduje się luka w zabezpieczeniach i tym samym nie mogła jej załatać.

Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software - including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0 — fail0verflow (@fail0verflow) November 8, 2021

Złamanie zabezpieczeń konsoli i możliwość instalowania niecertyfikowanego oprogramowania oznacza, że na PS5 możliwe stałoby się granie w pirackie produkcje, używanie modów, emulatorów oraz wszelkiej maści cheatów, służących do oszukiwania w grach online.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: ArsTechnica