PlayStation Plus na listopad - znamy listę gier

Sony ujawniło listę gier, które za darmo zostaną w listopadzie udostępnione posiadaczom abonamentu PlayStation Plus. Tych jest na sześć.

Sony co miesiąc udostępnia posiadaczom abonamentu PlayStation Plus za darmo kilka gier. Raz są to głośniejsze, a innym razem mniej znane produkcje. Właśnie poznaliśmy dokładną listę gier, w które zagramy bez dodatkowych opłat w listopadzie. Ta zawiera aż 6 produkcji, więc na przyszły miesiąc Japończycy przygotowali całkiem bogatą ofertę.

PlayStation Plus — gry na listopad 2021

Lista gier w ramach PlayStation Plus pojawiła się na oficjalnym koncie PlayStation Polska na Twitterze. Już za kilka dni zagramy za darmo w:

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Knockout City

First Class Trouble

The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)

The Persistence (PS VR)

Until You Fall (PS VR)

W listopadzie, dzięki PlayStation Plus, już wkrótce zagracie w aż 6 tytułów:

⚔️ Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

🏐 Knockout City

🕵️ First Class Trouble

🧟 The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)

🚀 The Persistence (PS VR)

🛡 Until You Fall (PS VR) pic.twitter.com/D4OUyeMrJU — PlayStation Polska (@PlayStationPL) October 28, 2021

Szczególnie ciekawie prezentuje się na tej liście Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. To remaster trzecioosobowej gry RPG Akcji z 2012 roku. Fabuła jest raczej prosta i sprowadza się do uratowania świata, chociaż trzeba przyznać, że sam początek jest nietypowy, ponieważ na start gry... nie będę Wam spojlerował. Knockout City to z kolei całkiem nowa, bo wydana w tym roku produkcja online, inspirowana klasycznym zbijakiem. Natomiast First Class Trouble to asymetryczny multiplayer, w którym gracze muszą przetrwać na statku kosmicznym, ale część z nich to mordercze roboty AI. Całkiem przyjemna zabawa ze znajomymi.

Zobacz: Słabo działają Ci gry Ubisoftu na PC? Firma twierdzi, że to Twoja wina

Zobacz: Steam ujawnia daty najbliższych wyprzedaży. Szykujcie portfele

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: PlayStation Polska