Steam ujawnia daty najbliższych wyprzedaży. Szykujcie portfele

Steam ujawnił oficjalne daty dwóch dużych wyprzedaży — zimowej oraz jesiennej. To oznacza, że już możecie szykować portfele i karty płatnicze.

Wiadomo, że Steam co roku organizuje kilka mniejszych i kilka większych wyprzedaży. Do tej drugiej listy zaliczają się między innymi te, które przypadają na określone pory roku. Największe są wyprzedaże zimowa oraz letnia, ale wiosenna czy jesienna to też dobra okazja do zakupu kilku gier. Chociaż wszyscy mniej więcej wiedzą, kiedy ruszy dana promocja, to dokładne daty zawsze pozostają tajemnicą. Ta właśnie została ujawniona przez Steam, a przynajmniej w kontekście wyprzedaży zimowej, jesiennej i halloweenowej.

Wyprzedaże Steam — kiedy?

Zazwyczaj daty wyprzedaży Steam wyciekają za sprawą serwisu SteamDB. Tym razem pojawiły się one w oficjalnej dokumentacji Steama, przeznaczonej dla deweloperów. Dzięki temu wiemy, że najbliższa wyprzedaż to ta z okazji Halloween i odbędzie się ona w dniach o 28 października do 1 listopada. Następna w kolejce jest wyprzedaż jesienna. Ta zaplanowana jest na dni od 24 do 30 listopada. Jednak największa z nich wszystkich będzie wyprzedaż zimowa od 22 grudnia do 5 stycznia.

Daty najbliższych wyprzedaży Steam:

Halloweenowa wysprzedaż Steam: od 28 października do 1 listopada

od 28 października do 1 listopada Jesienna wyprzedaż Steam: od 24 do 30 listopada

od 24 do 30 listopada Zimowa wyprzedaż Steam: od 22 grudnia do 5 stycznia 2022 roku

Na ten moment nie wiemy, co dokładnie planuje Steam, ale z pewnością promocyjnej ceny doczeka się co najmniej kilkaset produkcji. Podejrzewam, że w przypadku Halloween promowane będą przede wszystkim horrory i wszelkie gry związane z duchami.

