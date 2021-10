God of War na PC będzie lepsze od pierwowzoru na PlayStation 4

Sony potwierdziło, że God of War na początku 2022 roku trafi również na komputery. Nowa wersja gry będzie dużo lepsza od pierwowzoru na PlayStation 4.

To już pewne — God of War trafi na PC. Premiera gry zaplanowana jest na 14 stycznia 2022 roku, czyli za niecałe 3 miesiące. To doskonała okazja dla każdego, kto nie ma konsoli PlayStation 4 lub PlayStation 5 i jeszcze nie miał okazji zapoznać się z przygodami Kratosa i Atreusa. Jest to tym ciekawsze, że gra w wersji na komputery będzie znacznie lepsza od pierwowzoru wydanego na PS4, ale to chyba żadne zaskoczenie.

God of War na PC — co nowego?

Co to konkretnie oznacza, że God of War na PC będzie lepszy od wersji na PlayStation 4? Nowa wersja to między innymi:

Poprawiona oprawa wizualna (lepsze cienie, GTAO, SSDO itp.)

Odblokowania rozdzielczość 4K Ultra HD

Odblokowania liczba klatek na sekundę

Obsługa NVIDIA DLSS

Obsługa NVIDIA Reflex

Obsługa kontrolerów PlayStation DualShock oraz DualSense

Możliwość pełne zmiany ustawień sterowania

Obsługa ultraszerokich monitorów w formacie 21:9

Sony nie pochwaliło się, kto dokładnie odpowiada za God of War w wersji na komputery. Tego udało się dowiedzieć serwisowi ArsTechnica. Za przeniesienie gry na PC-ty odpowiada nie Santa Monica, czyli pierwotni twórcy produkcji, a Jetpack Interactive. Nie jest to szczególnie znana firma, więc musicie wiedzieć, że współpracowali oni już z Sony przy konwersji Orcs Must Die! Unchained na PlayStation 4, a także z Electronic Arts przy kilku ich grach, np. NBA Live oraz Plants vs Zombies: Garden Warfare II.

God of War zadebiutuje na PC-tach 14 stycznia 2022 roku. Studio Santa Monica pracuje już nad kontynuacją, czyli God of War: Ragnarok, której premiera zaplanowana jest na 2022 rok.

