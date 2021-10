Next-genowe Wiedźmin 3 i Cyberpunk 2077 opóźnione

Studio CD Projekt RED poinformowało o opóźnieniu premiery zarówno Wiedźmina 3, jak i Cyberpunk 2077 w wersjach na konsole nowej generacji.

Chociaż w Wiedźmina 3 i Cyberpunk 2077 da się grać na konsolach nowej generacji — PlayStation 5 i Xbox Series X/S — to są to wersje z poprzedniej generacji, które nie wykorzystują pełni możliwości nowych sprzętów. Dlatego CD Projekt RED pracuje nad nex-genowymi wersjami gier z poprawioną oprawą graficzną. Te miały zadebiutować jeszcze w tym roku, ale to już nieaktualne. Premiera została opóźniona.

Wiedźmin 3 i Cyberpunk 2077 opóźnione

Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych polskie studio CD Projekt RED poinformowało, że Wiedźmin 3 i Cyberpunk 2077 w wersjach na konsole nowej generacji nie zadebiutują w tym roku. Premiera została przełożona na nieznany termin w 2022 roku. Wiemy jedynie, że Cyberpunk 2077 zadebiutuje jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku, a Wiedźmin 3: Dziki Gon — Edycja Kompletna dopiero w drugim kwartale. Jednak dokładnie daty pozostają tajemnicą.

Z informacji przekazanych przez studio wynika, że taka decyzja została podjęta po konsultacji z pracownikami. Wydanie w tym momencie niedopracowanych wersji na konsole nowej generacji byłoby w przypadku CD Projekt RED strzałem w kolano, więc taka decyzja wydaje się jak najbardziej logiczna. Po wpadce z premierą Cyberpunk 2077 taka sytuacja po prostu nie może się powtórzyć.

