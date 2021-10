Słabo działają Ci gry Ubisoftu na PC? Firma twierdzi, że to Twoja wina

Gry Ubisoftu nie działają najlepiej na Twoim komputerze i to pomimo mocnej specyfikacji? Firma twierdzi, że to po części Twoja wina, bo korzystasz z dodatkowych programów. Bardzo popularnych programów...

Ubisoft to jeden z największych wydawców gier na świecie. W portfolio francuskiej marki znajduje się wiele znanych, a przede wszystkim lubianych przez graczy serii. Wystarczy wymienić Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs czy też wszystkie gry sygnowane nazwiskiem Toma Clancyego. Jednak pomimo tak wielkich marek w portfolio Ubisoftowi można wiele zarzucić. Ich gry na premierę nie zawsze trzymają odpowiedni poziom, co urosło wręcz do poziomu mema. Szkoda, że firma całą winę zrzuca na nas, czyli graczy oraz to, co na swoich PC-tach instalujemy.

Ubisoft zrzuca winę na inne programy

Na oficjalnym koncie Ubisoftu na Twitterze pojawił się tweet, który można określić mianem niefortunnego. Z jednej strony wydaje się, że nie ma w nim nic złego. Deweloper uprzedza, że jeśli macie problemy z jakimiś jego grami, to winne mogą być temu zewnętrzne programy. Lista jest długa i zawiera między innymi tak popularne aplikacje, jak chociażby TeamSpeak, Discord, Skype, OBS oraz MSI Afterburner czy też Riva Tuner. Jakby to nie wystarczyło, to z grami Ubisoftu mogą gryźć się też SteelSeries Engine oraz Razer Synapse, czyli dwa programy do zarządzania gamingowymi akcesoriami obu producentów.

If you are experiencing performance issues or crashing while playing on PC, third-party software may be the underlying cause. For a list of programs and how to disable them, check out our FAQ.👉 https://t.co/pjHfO8OkL1 pic.twitter.com/fxINIkkrBj — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) October 24, 2021

Rzecz w tym, że na liście znajdują się programy niezwykle popularne. Przecież TeamSpeak czy Discord są używane przez wielu graczy, którzy wieczory spełniają przed komputerem, ale ze znajomymi na łączach. Z kolei OBS to przecież najpopularniejsza aplikacja do streamowania, a o programach Razera i SteelSeries już wspominałem. Wychodzi na to, że na komputerze najlepiej jakby nic nie było zainstalowane poza samymi grami. Poza tym Ubisoft nigdy nie słynął z dbania odpowiednią jakość swoich produkcji na premierę. Te często pełne są błędów lub są słabo zoptymalizowane. Dlatego zrzucanie winy na zewnętrzne programy brzmi po prostu zabawnie. Wygląda to tak, jakby winne było wszystko, co macie na swoich komputerach, tylko nie sam Ubisoft. Właśnie dlatego tweet jest co najmniej niefortunny. Widać to zresztą po wpisach graczy, którzy też nie są zadowoleni z takiego oświadczenia firmy.

