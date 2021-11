PlayStation 5 złamane, ale to tajemnica

PlayStation 5 zostało złamane. Oznacza to, że na konsoli da się instalować mody, programy do oszukiwania w grach czy też emulatory.

Oprogramowanie PlayStation 5 zostało złamane. Dokonał tego znany cracker — Andy Nguyen, znany jako The FloW. Na swoim Twitterze opublikował on zrzut ekranu z konsoli, na którym widać odblokowane ustawienia debugowania. To prosta droga do instalowania niezatwierdzonych programów z plików .pkg, czyli chociażby cheatów do wszelkiej maści gier, modów oraz emulatorów do innych konsol.

PlayStation 5 złamane

The FloW dokonał tego na całkowicie normalnej, sklepowej wersji PlayStation 5. Ale dlaczego jest to tajemnica? Ponieważ Nguyen nie chce pochwalić się swoim osiągnięciem. Pokazał jedynie, że jest to możliwe, ale nie zamierza zdradzać, jak tego dokonał.

Biorąc pod uwagę, że jest znany ze współpracy z Sony nad poprawą zabezpieczeń, to prawdopodobnie poinformował już japońską korporację i ta wkrótce przyszykuje poprawkę, która zablokuje ten sposób odblokowania systemu konsoli. Zatem wszyscy kombinatorzy i oszuści nie mają powodów do zadowolenia, chociaż The FloW pokazał, że samo złamanie zabezpieczeń PS5 jest możliwe. Sony jak na razie w żaden sposób nie odpowiedziało na te doniesienia.

Zobacz: PlayStation Plus na listopad — znamy listę gier

Zobacz: Nintendo zdradziło datę premiery nowej konsoli... tak jakby

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: TweakTown