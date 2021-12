Nowa usługa NVIDII właśnie debiutuje w Europie, w tym w Polsce

GeForce NOW w nowym pakiecie RTX 3080 właśnie debiutuje w Europie. Wraz z nią do biblioteki trafi w najbliższym czasie 20 nowych gier.

Już jakiś czas temu NVIDIA zapowiedziała wprowadzenie nowego, najwyższego pakietu GeForce NOW RTX 3080. Ten pozwala między innymi na granie w rozdzielczości QHD z płynnością 120 klatek na sekundę. Do tej pory gracze mogli składać zamówienia przedpremierowe na 6-miesięczny pakiet, które właśnie zostały zrealizowane.

Zobacz: Chrzanić dostawy. Mam GeForce’a RTX 3080 za pięć stówek

GeForce NOW RTX 3080 już aktywne

Od dzisiaj członkostwo GFN RTX 3080 jest aktywowane w Europie dla graczy, którzy zamówili je w przedsprzedaży. Członkowie GFN RTX 3080 mogą korzystać z wyższych rozdzielczości, mniejszych opóźnień i dłuższych - ośmiogodzinnych sesji grania.

- czytamy w komunikacie NVIDII.

Firma poinformowała, że uruchamianie kont będzie kontynuowane do momentu, aż nie zostaną aktywowane wszystkie zamówienia przedpremierowe.

W tym momencie pakiet RTX 3080 w usłudze GeForce NOW można zamawiać jeszcze w Europie oraz Ameryce Północnej. Co ważne, będą one realizowane w zależności od dostępnych zasobów. Można więc powiedzieć, że ich liczba jest ograniczona i warto się spieszyć.

Oprócz tego w usłudze GeForce NOW zadebiutowało 9 nowych gier:

Chorus (nowa gra dostępna w Steam i Epic Games Store)

Icarus (nowa gra dostępna w Steam)

MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame (nowa gra dostępna w Steam)

Propnight (nowa gra dostępna w Steam)

Wartales (nowa gra dostępna w Steam)

Dead by Daylight (darmowa w Epic Games Store)

Hextech Mayhem: A League of Legends Story (Steam i Epic Games Store)

Ruined King: A League of Legends Story (Steam i Epic Games Store)

Timberborn (Steam i Epic Games Store)

Na tym jednak lista grudniowych nowości się nie kończy. W tym miesiącu do GeForce NOW zostaną dodane także:

A-Train: All Aboard! Tourism (nowa gra dostępna w Steam)

Monopoly Madness (nowa gra dostępna w Ubisoft Connect)

Syberia: The World Before (nowa gra dostępna w Steam i Epic Games Store)

White Shadows (nowa gra dostępna w Steam)

BattleBeasts (Steam)

FOREWARNED (Steam)

Operencia: The Stolen Sun (Steam)

Super Magbot (Steam)

Tannenberg (Steam i Epic Games Store)

Untitled Goose Game (Epic Games Store)

Wargroove (Steam)

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA