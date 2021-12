Koniec z pytaniami "czy tak gra mi pójdzie?". Teraz będziesz wiedział

Czy ta gra pójdzie na moim komputerze? Koniec z tego typu pytaniami, bowiem odpowiedzi udzieli aplikacja Xbox.

Czy ta gra pójdzie na moim komputerze? - to pytanie, które zapewne często zadają sobie posiadacze PC-tów, szczególnie tych starszych lub słabszych. Przeglądanie wymagań danej produkcji nie zawsze daje jasną odpowiedź. Ale z tym już koniec, a przynajmniej częściowo.

Aplikacja Xbox z ważną nowością dla graczy

Uczestnicy programu Windows Insider zauważyli nową funkcję, wprowadzoną do aplikacji Xbox na komputerach. Przy wielu grach zaczęła pojawiać się informacja, jak powinny one działać na danym komputerze, np. "Should play great on this PC".

Tylko co to oznacza w praktyce? Świetnie to pojęcie tak nieprecyzyjne, że niewiele tak naprawdę mówi. Czy oznacza przynajmniej 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p? A może dana gra zadziała w QHD albo 4K? Tego niestety nie wiemy i dlatego przydałyby się bardziej precyzyjne wskaźniki.

Poza tym taka informacja nie pojawia się we wszystkich grach dostępnych w aplikacji Xbox. Przy wielu nadal widnieje informacja, że sprawdzanie wydajności nie jest jeszcze możliwe. Otwartym pozostaje też pytanie, czy będą jakieś inne określenia oprócz "Should play great on this PC". Nie zmienia to faktu, że taka informacja może być bardzo przydatna dla wielu graczy.

