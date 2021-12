Wiedźmin tłumaczy w telewizji, że Warhammer to nie World of Warcraft

Henry Cavill w trakcie promocji 2. sezony Wiedźmina na Netfixie musiał wytłumaczyć, że Warhammer i World of Warcraft to nie to samo.

Za kilka dni na Netflixie zadebiutuje 2. sezon serialowego Wiedźmina. W rolę Geralta z Rivii niezmiennie wcieli się Henry Cavill. Nie od dzisiaj wiadomo, że jest on tzw. geekiem. Uwielbia gry, sam złożył sobie komputer, a do tego zajmuje się malowaniem figurek. W trakcie programu telewizyjnego musiał wytłumaczyć, że Warhammer i World of Warcraft to nie to samo.

Zobacz: Komiksy, które warto znać – część 3 (Polska przed 1989 r.)

Wiedźmin uwielbia świat Warhammera

Henry Cavill, z okazji promocji 2. sezony Wiedźmina, wziął udział w programie Graham Norton Show w brytyjskiej telewizji BBC. W pewnym momencie prowadzący zapytał aktora o jego hobby, polegające na malowaniu figurek z uniwersum Warhammer. Rzecz w tym, że pomylił je z World of Warcraft. Na szczęście serialowy Wiedźmin szybko wyprowadził go z błędu.

W dalszej części rozmowy Cavill wytłumaczył, że hobby to ma dwie strony. Pierwszą jest malowanie, a drugą samo granie. Wyjaśnił, że później wystawia się swoją pomalowaną armię przeciwko innym graczom. W tym momencie inny gość — Tom Holland, czyli filmowy Spider-Man — spytał, czy może przyjść na takie spotkanie, bo brzmi to niesamowicie. Szkoda, że prowadzący z przekąsem stwierdził, że "zabawki rzeczywiście brzmią fascynująco".

Henry Cavill po raz kolejny udowodnił, że pomimo ogromnej sławy jest jednym z nas. Geekiem, który uwielbia nie tylko Wiedźmina, gry i komputery, ale także świat Warhammera. Po prostu trudno go nie lubić.

Zobacz: To dopiero początek Spider-Mana w MCU. Plany sięgają dalej

Zobacz: Wybrano najlepszą grę w historii. Wybór zaskakuje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: PCGamer