Monese i PayPal rozszerzają współpracę w sześciu krajach Europy, w tym w Polsce

Polska, Austria, Belgia, Luksemburg, Holandia i Portugalia to nowe kraje europejskie, w których brytyjski fintech Monese rozszerza swoje partnerstwo z PayPalem. Monese oferuje wielowalutową aplikację, która umożliwia szybkie uruchomienie indywidualnego konta bankowego.

Dzięki nawiązaniu współpracy z serwisem PayPal, użytkownicy Monese zyskują funkcje ułatwiające im zarządzanie środkami na ich kontach PayPal. Mogą także podłączyć aplikację Monese do cyfrowego portfela PayPal w celu łatwiejszego realizowania płatności online. Połączenie obu usług umożliwi wysyłanie środków do 325 milionów klientów PayPal (w tym do 25 milionów sprzedawców), robienie zakupów u e-sprzedawców na całym świecie, a także wybranie Monese jako preferowanego sposobu płatności w cyfrowym portfelu.

Bezpośrednio z poziomu aplikacji Monese zostanie udostępniona klientom możliwość zarządzania pieniędzmi na koncie PayPal, w tym między innymi podgląd salda czy 90-dniowej historii transakcji. Te funkcje, obecnie dostępne dla posiadaczy kont osobistych Monese w 11 krajach Europy, zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić użytkownikom bogatsze doświadczenia, które przekładają się na łatwiejszy dostęp do globalnej gospodarki.

– Monese jest kontem bankowym pierwszego wyboru dla międzynarodowej, niezwykle dynamicznie rosnącej grupy odbiorców, którzy przebywają za granicą ze względu na pracę, naukę, obowiązki rodzinne czy nawet emeryturę. Jednocześnie są oni aktywnymi użytkownikami PayPal. To przełożyło się na dobre przyjęcie współpracy między naszymi firmami na dotychczasowych rynkach. Rozszerzenie partnerstwa na 6 nowych krajów pokazuje nasze zaangażowanie w możliwość udostępniania użytkownikom naszych narzędzi finansowych umożliwiających rozwój w dowolnym miejscu na świecie oraz wzmocnienie relacji biznesowych. To oznacza, że możemy zaoferować posiadaczom naszych kont większy wybór i elastyczność w zarządzaniu finansami osobistymi, zgodnie z ich stylem życia – gdziekolwiek się znajdują, niezależnie od tego, jakie są ich aktualne potrzeby.

– powiedział Norris Koppel, założyciel i CEO Monese

We wrześniu 2018 roku PayPal uczestniczył w serii B rundy finansowania Monese o wartości 60 mln dolarów. Dzięki temu większa liczba użytkowników w Europie mogła uzyskać dostęp do nowych usług bankowości cyfrowej, a także mieć możliwość korzystania z usług Monese jako głównego konta bankowego.

Źródło tekstu: PayPal, Monese