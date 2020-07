Bank BNP Paribas wprowadza ochronę przed oszustami z Darknetu

Bank BNP Paribas zaproponował swoim klientom usługę, która pomoże ich chronić przed oszustwami w przypadku kradzieży lub wycieku danych osobowych. We współpracy z BIK i Experian, Bank oferuje Pakiet Cyber BNP Paribas. To zestaw rozwiązań, monitorujący bezpieczeństwo danych w sieci i nie tylko. Alarmuje użytkownika, gdy tylko ktoś niepowołany będzie próbował wykorzystać jego dane.

Pakiet Cyber BNP Paribas zapewnia dostęp do dwóch usług chroniących przed wyłudzeniami i czuwających nad bezpieczeństwem danych osobowych. To Bezpieczna Tożsamość, którą zapewnia Experian oraz Alerty BIK od Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Experian zapewnia monitorowanie w trybie 24/7 tzw. Darknetu, czyli ukrytej sieci, do której dostęp nie jest możliwy bez specjalnego oprogramowania i umiejętności. Właśnie tam, na internetowym czarnym rynku sprzedawane są pakiety danych osobowych, które zostały wykradzione z różnych portali, sklepów, forów w Internecie. Dzięki nowej usłudze, klienci Banku BNP Paribas mogą otrzymywać powiadomienia i instrukcje dalszych działań, jeśli ich dane trafią w niepowołane ręce.

W skład Pakietu Cyber wchodzą również Alerty BIK, czyli ostrzeżenia SMS o próbach wyłudzenia kredytu, pożyczki lub podpisania umowy na nasze dane.

System alertowy BIK wychwytuje próby uzyskania kredytu lub pożyczki na dane osobowe i błyskawicznie powiadamia o tym SMS-em oraz mailem. W alercie jest podana nazwa instytucji oraz numer infolinii BIK, która wesprze poszkodowanego w przypadku wyłudzenia. Dzięki alertom klienci banku zostaną poinformowani, kiedy ich dane będą sprawdzane przez inne firmy w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor (spółka z Grupy BIK) np.: kiedy ktoś na wykradzione dane próbuje kupić drogi smartfon czy podpisać umowę abonamentową.

Jeśli klient otrzyma alert, a to nie on wnioskował o kredyt, pożyczkę lub podpisywał umowy na inną usługę, będzie to oznaczać, że ktoś w nieuprawniony sposób wykorzystuje jego dane w celu dokonania wyłudzenia.

