VirusTotal dostał nowy silnik: sztuczną inteligencję Cynet

Należący do Google VirusTotal wzbogacił się o jeszcze jeden mechanizm wykrywania zagrożeń. Do imponującej listy mechanizmów wykrywania zagrożeń dołączyła sztuczna inteligencja firmy Cynet.

Jeśli jeszcze nie znasz strony VirusTotal, zapoznaj się z nią i koniecznie dodaj do zakładek. Dzięki niej możesz uniknąć wielu przykrych niespodzianek. Możesz tam wysłać do analizy dowolny plik lub podać do niego link.

Plik zostanie przeanalizowany pod kątem zagrożeń przez ponad 50 silników, dostarczanych przez producentów oprogramowania antywirusowego i różnych rozwiązań zabezpieczających. Nie musisz za to płacić ani grosza.

Jeszcze lepszy VirusTotal

Najnowszy silnik sztuczna inteligencja firmy Cynet. Cynet to firma z Izraela, w branży znana jest jako producent dobrej sztucznej intelitencji. Flagowym produktem jest autonomiczna platforma, zabezpieczająca przed naruszeniami zabezpieczeń w firmach. Jej sztuczna inteligencja CyAI aktywnie chroni klientów na całym świecie.

Model maszynowego uczenia uczy się nowych schematów niebezpiecznych zachowań i z dnia na dzień zapewnia lepszą ochronę. CyAI ma opinię bardzo dobrej w swojej dziedzinie. Zdarzało się już, że wykrywała poważne zagrożenia, których nie rozpoznawał żaden inny partner VirusTotal. Teraz nowe odkrycia CyAI są do naszej dyspozycji.

Podczas pisania tego artykułu CyAI była już połączona z VirusTotal.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł., The hacker News