Używasz takiego hasła? Natychmiast przestań!

Studenci Wydziału Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Cypryjskiego przeanalizowali ponad miliard kombinacji nazw użytkowników oraz haseł, aby znaleźć hasło najpopularniejsze, a zarazem najprostsze do złamania. Jeśli go gdziekolwiek używasz - lepiej od razu zmień.

Od lat nic się nie zmienia i na czele najgorszych haseł stoi niezmiennie 123456. Druga równie kiepska kombinacja to qwerty. Jednak już od paru lat serwisy internetowe wymuszają na użytkownikach stosowanie znaków specjalnych oraz kombinacji małych i dużych liter. Badacze z Uniwersytetu Cypryjskiego sprawdzili miliard kombinacji, w których znalazło się 169 milionów haseł oraz 393 miliony loginów. Oznacza to, że loginy i hasła lubią się powtarzać. Jest to niebezpieczna sytuacja. Siedem milionów przypadków na wspomniany miliard to właśnie hasło 123456. Ponadto 26% haseł składa się tylko z liter, zaś 29% wyłącznie z małych liter, a jedynie 9% haseł można uznać za unikalne.

Mariusz Politowicz z firmy Marken (dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce), komentuje:

Od kilkunastu lat eksperci powtarzają, że silne hasło to podstawa bezpieczeństwa, ale użytkownicy niewiele sobie z tego robią. Choć z drugiej strony przyznają, że boją się utraty danych uwierzytelniających. Warto w tym miejscu przytoczyć wyniki majowego raportu LastPass, według którego 80 proc. respondentów obawia się kradzieży haseł. Jednakże 66 proc. deklaruje, że używa tego samego hasła do swoich kont internetowych, a 53 proc. nie zmieniło swoich haseł w ciągu 12 miesięcy.

A oto ciekawe informacje, pochodzące z przygotowanego przez studentów Wydziału Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Cypryjskiego raportu:

średnia długość hasła wynosi 9,48 znaków

12% haseł zawiera znaki specjalne

13% haseł składa się wyłącznie z liczb

34% wszystkich haseł kończy się cyframi, ale tylko 4 proc. zaczyna się od cyfr

najpopularniejsze 1000 haseł stanowi 6,6 proc. wszystkich haseł