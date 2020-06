BNP Paribas aktualizuje aplikację. Nowy interfejs, ułatwienia w Google Pay

Bank BNP Paribas wprowadził nową aktualizację swojej aplikacji Gomobile. Wydanie oznaczone numerem 2.3 oznacza bardziej przejrzysty interfejs z listą produktów, a także ułatwienia dla użytkowników Google Pay. Aktualizacja jest sukcesywnie udostępniana użytkownikom.

Nowością, która najbardziej rzuca się w oczy w Gomobile 2.3, jest odświeżony interfejs aplikacji. Klienci mogą teraz wygodniej przeglądać listę produktów i szczegóły na ich temat. Wystarczy kilka ruchów palca, aby wyświetlić informacje o koncie i powiązanych z nim kartach czy historię transakcji.

W Gomobile 2.3 można także łatwo zarządzać kartami oraz – w przypadku kart kredytowych – zweryfikować stan punktów w programie mamBONUS. Czynności takie jak wykonanie przelewu, zmiana limitów na kartach czy udostępnienie numeru rachunku są teraz bardziej intuicyjne i spójne wizualnie z innymi kanałami zdalnymi.

Bank usprawnił też proces dodawania karty do usługi Google Pay. Kartę, którą chcemy używać do płacenia telefonem, możemy teraz dodać do usługi bezpośrednio z aplikacji GOmobile. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję na ekranie listy produktów lub w „szczegółach karty”.

Nowe możliwości pojawiły się również w ustawieniach powiadomień push. Klienci mogą wybrać, jakie informacje chcą otrzymywać, aby mieć kontrolę nad stanem konta i wydatkami. W zależności od potrzeb mogą wskazać rodzaje transakcji i rachunki, o których chcą otrzymywać powiadomieniem na telefonie.

Bank BNP Paribas zapowiada, że już wkrótce wdroży kolejną funkcję w swojej aplikacji, która w znaczący sposób ułatwi zarządzanie prywatnym budżetem oraz analizę wydatków.

Źródło tekstu: Bank BNP Paribas