Sampleo - w Polsce debiutuje platforma, dzięki której możesz zostac influencerem

Platforma Sampleo mogłaby reklamować się hasłem: "I Ty zostaniesz influencerem!" A jak działa i w jaki sposób z niej skorzystać? Wyjaśniamy!

Sampleo umożliwia testowanie wybranych marek bez konieczności posiadania wyznaczonej ilości obserwujących w mediach społecznościowych. Jest obsługiwana przez agencję influencer marketingu GetHero, a pierwsza kampania ruszyła w poniedziałek, dwa dni temu. Jak to działa? Jeśli chce się testować różnego rodzaju produkty, a następnie dzielić o nich opinią ze światem, należy założyć konto na platformie Sampleo.pl, wypełnić profil, a następnie zgłosić się do udziały w wybranych przez siebie kampaniach.

O tym, czy użytkownik się zakwalifikuje, decydują administratorzy, którzy weryfikują wszystkie aplikacje. Kto zostanie zaakceptowany - otrzymuje o tym informację, a następnie dostaje produkty do testów wraz z listą zadań do wykonania. A jakie to zadania? Na przykład opublikowanie swojej opinii w mediach społecznościowych. Co bardzo istotne - opinia ma być szczera, więc bez problemu można "zjechać" produkt, jeśli człowiek poczuje się nim rozczarowany.

Łukasz Walczak, Dyrektor Handlowy GetHero, wyjaśnia:

Platforma Sampleo, którą nasza agencja zarządza w Polsce to bardzo wygodne rozwiązanie dające wiele możliwości zarówno konsumentom, jak i różnym firmom. Ci pierwsi mogą przetestować na własnej skórze produkty rozpoznawalnych marek i wczuć się w rolę influencera współpracującego z brandami. Ci drudzy z kolei otrzymują realne opinie od prawdziwych internautów oraz możliwość dotarcia ze swoimi produktami do szerszego grona odbiorców. Działania tego typu mogą więc stanowić dla firm ważny element strategii, pomagając w doskonaleniu oferty, budowaniu wiarygodności produktowej, czy też poprawianiu efektów sprzedażowych. Sampleo doskonale uzupełnia możliwości GetHero, które obecnie pozwala swoim partnerom na obecność nie tylko na wszystkich platformach, od YouTube, przez TikTok, po Instagrama i Blogi, ale także na dotarcie do każdej osoby mającej wpływ na opinię innych, od nanoinfluencerów po największych polskich influnecerów jak Friz z Ekipą czy Rezi.

Dodaje również:

Obecnie firmy stosunkowo rzadko nawiązują współpracę z nanoinfluencerami, bowiem to trend, który dopiero zyskuje na znaczeniu. Co prawda posiadają oni mniej obserwujących, ale tworzone przez nich treści są z reguły bardziej angażujące i wiarygodne. Ich opinie są szczere, bo wynikają właśnie z autentycznego używania danego produktu. Nanoinfluecerzy docierają głównie do bliskich osób, z którymi spotykają się również poza Internetem, stąd też mają większe zaufanie odbiorców niż w przypadku relacji pomiędzy dużymi influencerami, a ich subskrybentami.

Pierwsza kampania zrealizowana na platformie Sampleo Polska wystartowała w poniedziałek 6 lipca - w jej ramach 50 użytkowników otrzyma do testów najnowsze smartfony LG Velvet. Jak właśnie sprawdziłem - są jeszcze dostępne egzemplarze telefonu, a więc możesz spróbować dołączyć do grona testerów.