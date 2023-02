Telefon do 700 zł – TOP 5 na luty 2023

Jaki jest najlepszy smartfon do 700 zł? Polecamy 5 najlepszych modeli dla osób z ograniczonym budżetem.

Jeszcze do niedawna można było kupić przyzwoity smartfon za niecałe 500 zł. Co prawda zawsze staliśmy na stanowisku, że lepiej dopłacić raptem parę złotych i cieszyć się nieporównywalnie lepszym urządzeniem. No ale była taka opcja i to najważniejsze.

Niestety Ciocia Inflacja sprawiła, że o kupowaniu telefonów za 500 zł możemy porozmawiać najwyżej w czasie przeszłym. Dziś, jeśli chcemy kupić przyzwoitego smartfona, warto na ten cel przygotować co najmniej 700 zł. W innym przypadku zostają nam serwisy aukcyjne i rozglądanie się za sprzętem używanym.

No dobra, to skoro ustaliliśmy, na czym stoimy, czas odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: jaki telefon do 700 zł warto kupić? Bo okazuje się, że wybór konkretnego modelu wcale nie jest taki prosty. Mówimy tu w końcu o segmencie budżetowym, gdzie niska cena wiąże się z licznymi kompromisami – nie zawsze łatwymi do zaakceptowania. Na całe szczęście macie nas i nasz przegląd najlepszych smartfonów, które znajdziecie w polskich sklepach.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem telefonów, które kupicie w cenie do 700 zł. Nie powiedziałbym może, że którekolwiek z tych urządzeń rekomendujemy, ale każde z nich powinno się sprawdzić w przypadku najbardziej podstawowych zastosowań. Z tego grona wybraliśmy jeden telefon, który zasługuje na szczególne wyróżnienie. Otrzymał on tytuł „Wybór Redakcji”.

Zobacz: Telefon do 1000 zł – TOP 5 na luty 2023

Zobacz: Telefon do 1500 zł – TOP 5 na luty 2023

Wybierając modele do zestawienia szukaliśmy urządzeń, które spełniałyby kilka podstawowych kryteriów. Przede wszystkim taki telefon musi być wystarczająco wydajny, by zapewnić komfortową pracę z podstawowymi aplikacjami, takimi jak komunikatory czy przeglądarki internetowe. Wbrew pozorom nawet w 2023 roku wcale nie jest to takie oczywiste, szczególnie w segmencie do 700 zł.

Zobacz: Telefon do 2500 zł – TOP 5 na styczeń 2023

Zobacz: Telefon do 3500 zł – TOP 5 na styczeń 2023

Staraliśmy się także wybierać telefony stosunkowo nowe, które pracują na aktualnej wersji oprogramowania i/lub mogą liczyć w najbliższym czasie na jakiekolwiek aktualizacje oraz zwracaliśmy uwagę, by były to urządzenia znanych marek. W jednym i drugim przypadku chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.

Zobacz: Telefon powyżej 3500 zł – TOP 5 na październik 2022

Zobacz: Którego iPhone’a wybrać? Polecane modele na luty 2023

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Ankieta Jaki jest najlepszy telefon do 700 zł? (luty 2023) Motorola Moto E32s Motorola Moto G22 Motorola Moto G31 Samsung Galaxy A04s Xiaomi Redmi 10C

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne