Telefon do 1000 zł – TOP 5 na luty 2023

Jaki jest najlepszy smartfon w cenie do 1000 zł? Wybieramy 5 polecanych modeli na luty 2023.

Parafrazując popularne powiedzenie, tanie telefony są dobre, bo są dobre i tanie. No i faktycznie w cenie do 1000 zł można już kupić kawał solidnego sprzętu, nawet jeśli szalejąca inflacja mocno to zadanie utrudniła. Warunek jest jeden: musimy się pogodzić z kilkoma mniej lub bardziej dotkliwymi kompromisami. Ale jeśli nie jest to dla nas problem, to po co przepłacać?

Tyle tylko że nawet po pogodzeniu się z takim stanem rzeczy wybór telefonu do 1000 zł wcale nie musi być taki prosty. Granica między okazją życia, a nieużywalnym elektrośmieciem potrafi być zaskakująco cienka i często rozbija się o wspomniane wcześniej kompromisy. Na całe szczęście nie musicie się tym przejmować – od tego macie nas i nasz poradnik.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów, które kupicie poniżej 1000 zł. Każdy z nich uważamy za dobry zakup w swojej kategorii, ale oczywiście mamy też swojego faworyta – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że obracamy się w segmencie budżetowym, w związku z czym wszystkie wymienione modele będą się charakteryzowały mniej lub bardziej odczuwalnymi kompromisami.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Ankieta Jaki jest najlepszy telefon do 1000 zł? (luty 2023) Infinix Hot 11s NFC Motorola Moto G42 Samsung Galaxy M23 5G Xiaomi Redmi Note 11 Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Źródło zdjęć: własne, Unsplash, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne